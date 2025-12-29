Ion Cristoiu a afirmat că termenul de diversiune este folosit greșit în acest caz. El a explicat că o diversiune presupune existența unor acuzații neadevărate, create doar pentru a muta atenția publicului de la alte subiecte importante. În opinia sa, în situația lui Călin Georgescu nu este vorba despre așa ceva.

Jurnalistul a spus în emisiunea „Marius Tucă Show” că, din punctul său de vedere, Georgescu este într-adevăr hăituit, iar acest lucru face ca întreaga situație să fie una tristă, nu o manevră de imagine. El a subliniat că atenția publică este atrasă nu prin artificii, ci printr-un proces real, cu implicații concrete, transmite Gândul.

În aceeași intervenție, Ion Cristoiu a adus în discuție alte teme pe care le consideră false probleme sau diversiuni. Una dintre ele este lupta dusă simultan împotriva fascismului și comunismului, pe care o consideră forțată și artificială.

O altă temă ironizată de jurnalist este așa-numita luptă împotriva nostalgiei comunismului. Cristoiu a explicat că nostalgia ține de amintiri personale și de trăiri subiective, de multe ori legate de lucruri frumoase din trecut. Din acest motiv, el consideră imposibil și absurd să lupți împotriva nostalgiei oamenilor, pentru că aceasta nu este o ideologie sau o doctrină, ci o stare emoțională.

„Procesul lui Georgescu nu e o diversiune. E o tristețe. Că nu e diversiune … Când ceva e o diversiune înseamnă că nu este adevărat. Aici chiar sunt … Omul chiar e hăituit. Adică asta nu este o diversiune. Atragerea publicului, atrage atenția publicului … Am uitat, mai sunt două. Hai că putem! Este interesantă diversiunea, concomitența luptei împotriva fascismului și comunism. E super, da așa este. Mai e și diversiunea, lupta împotriva nostalgiei. Asta e superb, hai că tu scrii versuri. Noi am mai discutat despre asta. Cum să lupți împotriva nostalgiei? Da, pentru că nostalgia este o chestie frumoasă. Ai coborât pe terenul ăsta … Hai să rămânem cu dimensiunea. Lupta împotriva nostalgiei …”, a explicat jurnalistul.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General într-un dosar în care este vizat și mercenarul Horațiu Potra, alături de alți membri ai grupării acestuia. Procurorii îl acuză, printre altele, de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false în formă continuată.

Anchetatorii susțin că mercenarii coordonați de Potra ar fi urmărit să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca haos. Potrivit procurorilor, planul ar fi fost discutat într-o întâlnire clandestină care ar fi avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea scrutinului.

Pe lângă acest dosar, Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată, la data de 2 iulie, într-o cauză separată. În acest dosar, el este acuzat de promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

De asemenea, procurorii îl acuză de promovarea publică a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, faptele fiind reținute în formă continuată, prin mai multe acte materiale.