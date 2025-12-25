Într-o ediție live a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a declarat că anul acesta nu a avut evenimente importante. El a explicat că singurul lucru notabil a fost scoaterea lui Călin Georgescu din cursa electorală, ceea ce a arătat că România a ieșit de sub statul de drept și că acum se poate face orice.

Cristoiu a spus că dacă un astfel de lucru s-ar fi întâmplat în anii 2000, ar fi fost un scenariu dezastruos.

Jurnalistul a mai explicat că evenimentele anului 2025 nu au schimbat nimic și că au fost complet uitabile. Chiar și alegerea lui Nicușor Dan ca președinte i s-a părut nesemnificativă și trecută neobservată.

„Niciun eveniment. Marele eveniment a lui… Cel mai important este scoaterea din cursă de la masa verde a lui Călin Georgescu, care a trecut neobservat. Pentru că e un eveniment fundamental, că ne-a arătat că după anularea alegerilor, noi am ieșit, România a ieșit din statul de drept. Se poate face orice. L-au anulat înainte… Ia imaginează-ți dacă era asta prin, nu știu, 2000 și ceva. Doamne ferește! Era sfârșitul lumii… N-am întâlnit așa ceva. După 1990 ai întâlnit situații în care să fie scos un candidat? Au vrut la un moment dat, pe Cataramă, parcă. A, nu! Anularea alegerilor este așa, echivalentul apocalipsei. Deci, după apocalipsă, ăsta cred că a fost principalul. Alegerea lui Nicușor Dan a trecut neobservată. Cel puțin din partea mea, nu mi s-a părut. Nu s-a schimbat nimic. Zău dacă… Reamintește-mi tu care să zic eu că important, că eu nu mai țin minte nimic”, a explicat jurnalistul.

Georgescu este urmărit penal în mai multe dosare, printre care și pentru fapte care vizează tentativa de destabilizare a ordinii constituționale. În acest context, fostul candidat este obligat să respecte măsura controlului judiciar, care presupune prezentarea periodică la secția de poliție.

Marți, acesta a ajuns la sediul poliției pentru îndeplinirea acestei obligații legale. Ca și la aparițiile anterioare, în fața instituției s-au adunat sute de susținători, unii veniți din afara Bucureștiului. Prezența acestora a creat aglomerație, iar Georgescu a fost însoțit de bodyguarzi la intrare și la ieșire.

La ieșirea din secția de poliție, Georgescu le-a mulțumit celor prezenți pentru sprijinul arătat, menționând că apreciază mobilizarea acestora chiar înainte de Crăciun. El a făcut referire la evenimentele din Decembrie 1989, evocând memoria tinerilor care au murit la Timișoara și București, afirmând că sacrificiul lor a făcut posibil dreptul românilor de a visa.

Georgescu a transmis că, în opinia sa, adevărata putere se bazează pe răbdare și a susținut că demersul său nu a fost legat de obținerea de voturi, ci de ceea ce el numește trezirea unui popor. Mesajul a fost rostit într-un cadru informal, înconjurat de susținători care au scandat și au încercat să se apropie de el.

„Vreau să le mulțumesc tuturor pentru prezență, mai ales în prag de Crăciun. Păstrăm vie memoria tinerilor eroi căzuți în Decembrie ’89, la Timișoara, București, pentru ca noi să avem dreptul la a visa. Acum, pentru astăzi, vreau să spun așa: adevărata putere stă în răbdare, eu nu am vorbit și nu m-am luptat pentru voturi, ci pentru a trezi un popor”, le-a zis Georgescu reporterilor prezenți.

În discursul său, Georgescu a criticat măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, pe care le-a caracterizat drept un „asasinat economic”. El a afirmat că austeritatea nu poate fi considerată o reformă economică și a susținut că România ar fi afectată de creșterea taxelor și de decizii luate împotriva intereselor cetățenilor.

Georgescu a inclus în mesajul său și referiri religioase, amintind că perioada este una de post și că semnificația Crăciunului ar trebui înțeleasă dincolo de aspectele materiale. El a vorbit despre liniște interioară și despre importanța valorilor creștine, încheind prin a le ura celor prezenți sărbători cu pace și bucurie.