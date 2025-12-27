În cadrul emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a reconstituit perioada premergătoare Revoluției din 1989. Potrivit acesteia, documentele din deceniul 8 consultate de istoric arată că Nicolae Ceaușescu era permanent informat despre mișcările conspirative pregătite de Ion Iliescu și Virgil Măgureanu, sprijinite de un grup condus de fostul șef al Armatei, Ion Ioniță, și de altul condus de generalul Nicolae Militaru, ulterior dovedit ca fiind spion GRU.

Totuși, a explicat Betea, dictatorul părea să tolereze aceste comploturi „benigne”, deoarece nu se temea că ar putea fi înlăturat de la putere. Ea a subliniat că, deși gruparea Iliescu – Măgureanu a reușit treptat să racoleze mai multe personaje din zona politico-militară, Ceaușescu a luat în derâdere acțiunile lor.

Istoricul a detaliat un exemplu concret: atunci când gruparea a încercat să racoleze un general Dragu din Craiova, acesta a denunțat planul, iar ulterior Iliescu a fost convocat la Comitetul Central de Bobu și Dăscălescu, în loc să ajungă la Ceaușescu. Militaru, a spus Betea, era considerat o figură influentă, iar Măgureanu avea un rol minor în comparație cu cunoștințele și rețeaua lui Militaru.

Ea a menționat că Ion Iliescu îl informa pe Măgureanu despre anumite evenimente într-un limbaj semi-codat și că, în fiecare dimineață, Postelnicu îi prezenta lui Ceaușescu rapoartele către Elena Ceaușescu, inclusiv informații despre întâlnirile lui Iliescu.

Betea a afirmat că Ceaușescu era conștient de aceste comploturi, însă, văzând că membrii grupurilor precum cel al lui Ioniță erau pensionați sau eliminați din vizorul său, a decis să nu intervină direct. Ea a explicat că multe dintre aceste grupuri au dispărut după ce membrii lor și-au dat seama că nu aveau nicio șansă, iar unele acțiuni au rămas doar în zona „speranțelor deșarte” înainte de 1984.

În concluzie, istoricul a subliniat că, în contextul revoltei populare din decembrie 1989, grupurile conspirative au găsit mediul propice pentru acțiune, dar activitatea lor fusese strict supravegheată și, în mare parte, ignorată de conducerea comunistă.