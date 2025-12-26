Adrian Sârbu a explicat că noaptea petrecută în Televiziunea Română a fost una extrem de greu de povestit, marcată de o stare continuă de teroare. Potrivit relatării sale, între seara de 22 decembrie și dimineața zilei de 23 decembrie, în clădire se trăgea constant, fără ca cineva să știe cine trage sau asupra cui.

Turnul televiziunii vibra permanent din cauza focurilor de armă, iar confuzia era totală. Potrivit relatării sale, la un moment dat a apărut și un elicopter care a lansat o rachetă ce a lovit în zona etajului opt.

După acel moment, se luminase deja de zi, fiind dimineață, în jurul orei șase sau șapte. Sârbu spune că oamenii erau întinși pe podea, epuizați după ore întregi de stres și lipsă de somn.

Adrian Sârbu: Noaptea din televiziune care a fost greu de povestit, dar a fost o teroare pentru fiecare între 22 și 23. Nu știm cine trăgea, în cine trăgea, dar tot turnul vibra continuu. La un moment dat a venit și un a elicopter care a și făcut cadou rachetă pe la etajul opt a ajuns. După această rachetă se făcuse dimineață, era lumină, deci cred că era undeva în 7:00 dimineața, 6:00. Eram toți pe burtă și în biroul în care eram eu vine Iliescu cu Nicolaescu și cu Voican.

În relatarea sa, Adrian Sârbu precizează că, la acel moment, nu exista certitudinea privind locul în care se afla Nicolae Ceaușescu. Se vehicula informația că ar fi fost reținut într-o unitate militară, însă nu era clar dacă va rămâne acolo sau dacă situația putea lua o altă turnură.

Adrian Sârbu afirmă că Nicolaescu a insistat ca Ion Iliescu să ia legătura cu reprezentanții Uniunii Sovietice, în ideea de a obține ajutor. Nicolaescu ar fi fost convins că atacurile provin de la forțe care îl susțineau pe Ceaușescu și care încercau să preia din nou controlul.

Potrivit lui Sârbu, Iliescu a folosit telefonul guvernamental pentru a contacta ambasada rusă și a explicat situația, vorbind în limba română. Mesajul transmis era că Televiziunea Română era atacată din mai multe direcții și că cei din interior se temeau pentru viețile lor.