Adrian Sârbu descrie noaptea de teroare trăită în clădirea Televiziunii Române
Adrian Sârbu a explicat că noaptea petrecută în Televiziunea Română a fost una extrem de greu de povestit, marcată de o stare continuă de teroare. Potrivit relatării sale, între seara de 22 decembrie și dimineața zilei de 23 decembrie, în clădire se trăgea constant, fără ca cineva să știe cine trage sau asupra cui.
Turnul televiziunii vibra permanent din cauza focurilor de armă, iar confuzia era totală. Potrivit relatării sale, la un moment dat a apărut și un elicopter care a lansat o rachetă ce a lovit în zona etajului opt.
După acel moment, se luminase deja de zi, fiind dimineață, în jurul orei șase sau șapte. Sârbu spune că oamenii erau întinși pe podea, epuizați după ore întregi de stres și lipsă de somn.
Adrian Sârbu: Noaptea din televiziune care a fost greu de povestit, dar a fost o teroare pentru fiecare între 22 și 23. Nu știm cine trăgea, în cine trăgea, dar tot turnul vibra continuu. La un moment dat a venit și un a elicopter care a și făcut cadou rachetă pe la etajul opt a ajuns.
După această rachetă se făcuse dimineață, era lumină, deci cred că era undeva în 7:00 dimineața, 6:00. Eram toți pe burtă și în biroul în care eram eu vine Iliescu cu Nicolaescu și cu Voican.
Sosirea lui Ion Iliescu la TVR și apelul la ambasada rusă
În relatarea sa, Adrian Sârbu precizează că, la acel moment, nu exista certitudinea privind locul în care se afla Nicolae Ceaușescu. Se vehicula informația că ar fi fost reținut într-o unitate militară, însă nu era clar dacă va rămâne acolo sau dacă situația putea lua o altă turnură.
Adrian Sârbu afirmă că Nicolaescu a insistat ca Ion Iliescu să ia legătura cu reprezentanții Uniunii Sovietice, în ideea de a obține ajutor. Nicolaescu ar fi fost convins că atacurile provin de la forțe care îl susțineau pe Ceaușescu și care încercau să preia din nou controlul.
Potrivit lui Sârbu, Iliescu a folosit telefonul guvernamental pentru a contacta ambasada rusă și a explicat situația, vorbind în limba română. Mesajul transmis era că Televiziunea Română era atacată din mai multe direcții și că cei din interior se temeau pentru viețile lor.
Adrian Sârbu: Nicolaescu, care făcuse niște lucruri în televiziune de care nu mai vreau să povestesc, adică adusese o unitate militară de la Ploiești pe care a așezat-o în afara televiziunii și ăia trăgeau din ăștia din televiziune și așa s-a omorât la televiziune. Deci eram complet întâmplător acolo. Și spune Nicolescu: domnul Iliescu, domnule, vorbiți cu rușii ăștia să ne scape.
Deci Nicolaescu, în mintea lui, el credea că sunt teroriști, trupe de USLA, de la Securitate, de la armată, care îl sprijineau pe Ceaușescu și care doreau să preia puterea. În momentul ăla
Ceaușescu nu știam unde e. Stănculescu spunea că e într-o unitate militară.
Dan Andronic: Adică știați că fusese arestat pentru că s-a anunțat după o zi.
Adrian Sârbu: Dar nu știam dacă nu va rămâne acolo. S-a anunțat că e reținut în cazarma de la Târgoviște.
Deci Nicolaescu spune domnule Iliescu, că i-a spus tovarăș nu știu nu contează. Cred că a zis domnule Iliescu. Domnule, vorbiți, domnule, cu rușii ăia să trimită pe cineva să ne scape.
Și Iliescu pune mâna pe scurt, adică telefonul guvernamental prin care puteai comunica inclusiv cu ambasadele principale și face ăsta legătura la ambasada rusă. Poate era 7:00 dimineața, poate era 6:00. Eram rupți. Nu mai vedeai nimic după atâtea ore de somn. M-am uitat la ochii mei dimineața, nu mai aveam ochi, pentru că ești în delir după atâta nesomn. Și sună, dar a vorbit în română, nu în rusă și explică care-i situația, că suntem atacați de toate din toate părțile.
Deci în momentul ăla Iliescu nu mai credea că Stănculescu „e pe o felie cu el”. Ce se întâmpla CC? Nu știau unde era Gușă și sună să vină rușii să ne salveze. Ideea lui Nicolescu. Lui Iliescu i s-a imputat că el i-a chemat pe ruși. Nu. A fost ideea lui Nicolescu, dar era o idee a unor oameni exasperați că vor fi omorâți și nu știu de cine. Și vorbește, transmite povestea asta, să-i transmită lui Gorbaciov. Asta a fost îndemnul lui Nicolescu: domnule, să-i spună lui Gorbaciov să ne salveze. Pentru noi Gorbaciov era democrație, era comunismul pe care noi nu-l aveam.
Noi trăiam în comunism nord-coreean și Rusia ieșise și trecuse la Glasnost. Și ăia i-au dat cu flit. Bine, o să transmitem. Ca să văd că rușii erau la graniță.
Dan Andronic: Rușii erau la graniță, francezii erau la graniță, sârbii erau la graniță.
Adrian Sârbu: Francezii nu cu trupe.
Dan Andronic: Erau în Ungaria.
Adrian Sârbu: Vorbești de trupe?
Dan Andronic: Vorbesc de trupe. Erau trupe care erau pregătite să intervină în cazul în care ar fi existat acel măcel: securitatea să se bată cu armata, să-l apere pe Ceaușescu.
