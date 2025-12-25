În deschiderea podcastului, Ionela Bănărescu a povestit că s-a întrebat de multe ori ce s-ar fi întâmplat cu fiicele ei dacă ar fi murit la Revoluție. Ea a spus că tocmai faptul că avea copii acasă a împins-o să iasă în stradă, pentru că își dorea libertatea fără de care, în opinia ei, nu există nimic.

Bănărescu a descris orele de după fuga lui Nicolae Ceaușescu ca fiind un moment de exaltare, în care a simțit că poate zbura, stare care s-a risipit rapid în seara de 22 decembrie. A explicat că atunci au apărut atacurile atribuite unor „teroriști”, iar pe străzi au urmat gloanțe, sânge și confuzie, în timp ce la televiziune se contura noua putere.

Ionela Bănărescu: M-am întrebat de multe ori ce s-ar fi întâmplat cu fetele mele dacă eu aș fi murit la Revoluție. Cum ar fi crescut fără dragostea mea? Cine le-ar fi ocrotit? Cred că ele ar fi vrut să știe cine m-a împușcat, așa cum vor să știe atâția copii care au rămas fără părinți în decembrie 1989 și atâția părinți care au rămas fără copii. Orele acelea magice pe care le-am trăit în 22 decembrie după fuga lui Ceaușescu, în care am simțit că pot zbura, s-au risipit seara. Dușmani nevăzuți, cărora le-am spus generic teroriști ne-au atacat. Gloanțe, sânge și confuzie pe străzi, în timp ce la televizor făceam cunoștință cu noua putere. Visam atunci la o Românie frumoasă și prosperă și nu-mi imaginam că drumul va fi lung și greu. Încă nu știam că libertatea este ca o cutie cu ciocolată. Niciodată nu știi ce primești. Ne-a furat cineva Revoluția? Am pierdut o noi? Cert este că nu vom înceta niciodată să o căutăm.

Dan Andronic a spus că, urmărindu-l pe Adrian Sârbu, în ediția precedentă, a avut impresia că acesta vorbea coerent despre o lovitură de stat, deși declara că era concentrat pe ideea de democrație. Jurnalistul a amintit că Sârbu descrisese tineri din stradă ca fiind provocatori și a pus întrebarea dacă nu cumva subconștientul său indica percepția unei preluări de putere organizate.

Andronic a insistat asupra faptului că această reprezentare apărea clar în modul în care Sârbu relata evenimentele din interiorul Comitetului Central.

Dan Andronic: Până căutăm Revoluția și vedem dacă o găsim, hai să lămurim un lucru care a rămas în suspensie de aseară. Acolo eu cumva am văzut o parte a subconștientului tău, că inconștient nu păreai să fii în acele momente când vorbești de lovitură de stat. Ești primul om care vorbește, lucru care te-a surprins și pe tine pentru că erai concentrat pe faptul că tu vorbeai de democrație. Nu, nu vorbeai de democrație. Vorbeai de o lovitură de stat și tot aseară ne-ai povestit cum tinerii care erau în piață, care erau în față la Inter, ți se păreau a fi provocatori de profesie. Deci tu aveai reprezentarea că ceea ce se întâmplă este o lovitură de stat, hai să-i spun așa, pentru că ai articulat într-un mod atât de coerent, fără să-ți dai seama lucrul ăsta încât stau să mă întreb dacă, repet, n-a vorbit subconștientul din tine. Adrian Sârbu: Mi-ai făcut psihoanaliza. Nu, n-a fost așa. Hai să vedem caseta înainte și-ți povestesc.

După un scurt material video, Adrian Sârbu a susținut că, din ceea ce a văzut personal, nu a existat niciun plan coerent în jurul lui Ion Iliescu. El a declarat că Iliescu a folosit un text redactat cu o zi înainte și că cei din jur își dădeau doar cu părerea, fără o direcție clară. Sârbu a relatat că Iliescu nu ținea cont de opiniile celor din jur și că atmosfera era una de improvizație totală.

Accesul în încăpere era filtrat și că el a intrat pentru că a fost confundat cu un cameraman de televiziune. El a mai explicat că i-a văzut pe membrii noii conduceri corectând textul care urma să fie citit public, într-un mod care semăna mai degrabă cu o muncă editorială decât cu un act politic revoluționar.