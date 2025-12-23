Jurnalistul Dan Andronic a fost invitat în cadrul podcastului ”În căutarea Revoluției pierdute”, alături de Ionela Bănescu și Adrian Sârbu, difuzat pe contul de YouTube al Aleph News.

Jurnalistul Dan Andronic a explicat că este necesar să se facă distincția între revoluție și lovitură de stat, precizând că ceea ce s-a întâmplat reprezintă, în mod cert, o lovitură de stat, chiar dacă aceasta a avut la bază și o revoltă populară.

Acesta a subliniat că, potrivit definiției învățate la Facultatea de Istorie și predată de Zoe Petre în primul an, o revoluție presupune, în primul rând, o schimbare de mentalitate.

Dan Andronic a explicat că nu poate exista o revoluție autentică – în sensul unei transformări fundamentale a societății – dacă mentalitatea oamenilor nu se modifică, iar dacă aceasta se schimbă după eveniment, atunci nu mai poate fi considerată revoluție.

”Acum trebuie văzut ce înseamnă revoluție și ce înseamnă lovitură de stat. În mod cert este o lovitură de stat. Este o lovitură de stat care are la bază și o revoltă populară. Revoluție, dacă e să iei așa cum apare ea peste tot definită, în primul rând, așa cum am învățat eu la Facultatea de Istorie, cred că Zoe Petre ne-a predat în anul I lucrul ăsta, o revoluție este marcată, în general, de o schimbare de mentalitate. Deci nu poate avea o revoluție, care înseamnă, de fapt, o schimbare fundamentală a unei societăți, dacă nu se schimbă mentalitatea. Mentalitatea nu se schimbă după, atunci nu mai e revoluție”, a precizat jurnalistul Dan Andronic.

Jurnalistul Dan Andronic a explicat că psihoza teroriștilor a fost, de fapt, declanșată de Iliescu și a menționat că, dacă se consultă rechizitoriul Revoluției, se poate observa cum este demontată întreaga ipoteză a teroriștilor, demonstrând că a fost indusă pentru a legitima preluarea puterii de către cei care se revoltaseră împotriva regimului.

”Ție (n.red. Adrian Sârbu) nu-ți ridică niciun semn de întrebare, nici măcar așa, n-ai un tremur intelectual în momentul în care-l auzi pe Iliescu vorbind în 22 decembrie de bande de teroriști care trag, fără scrupule, care trag în case ș.a.m.d. Păi da psihoza teroriștilor este declanșată de Ion Iliescu. Dacă ai curiozitatea să citești rechizitoriul Revoluției făcut acuma o să vezi cum fac praf toată această ipoteză a teroriștilor, cum demonstrează că, de fapt, a fost o psihoză indusă pentru a legitima o preluare a puterii din mâna unor oameni care, într-adevăr, se revoltaseră împotriva regimului (…)”, a mai spus jurnalistul Dan Andronic.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.