Jurnalistul Dan Andronic a afirmat, în cadrul podcastului „În căutarea Revoluției Pierdute” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, că datele din rechizitoriu privind evenimentele din perioada 22–25 decembrie 1989 indică o desfășurare masivă de forțe militare, greu de justificat prin existența unor presupuşi teroriști. Potrivit acestuia, în acele zile au avut loc 52 de misiuni cu avioane de vânătoare și 26 cu elicoptere militare, aparate care au tras cu mitralierele de bord și au lansat rachete. De la sol, ar fi fost lansate alte 53 de rachete antiaeriene.

Andronic a mai zis că a realizat un interviu cu comandantul unei baterii de rachete antiaeriene, care i-a relatat inclusiv aspecte legate de războiul radioelectronic din acea perioadă. El a subliniat că, în numai cinci zile, s-ar fi tras aproximativ 12,6 milioane de cartușe. În opinia sa, dacă ar fi existat într-adevăr teroriști și s-ar fi tras un asemenea volum de muniție, numărul victimelor ar fi trebuit să fie de ordinul zecilor de mii, cel puțin 60.000 de morți.

În discuție a fost adusă și prezența sovieticilor la graniță, aspect confirmat de Andronic. Ionela Bănărescu a precizat că există o filmare realizată pe 23 decembrie 1989, care surprinde o convorbire între generalul Ștefan Gușă și reprezentanți sovietici, fără a se cunoaște cu exactitate identitatea interlocutorilor de la celălalt capăt al firului. Dan Andronic a spus că este cel mai probabil ca discuția să fi avut loc cu un omolog militar și a calificat convorbirea drept una cunoscută publicului.

Din conținutul dialogului reiese că generalul Gușă, prin intermediul unui translator, a transmis că România nu solicitase și nu avea nevoie de niciun ajutor extern, subliniind că situația era sub control și că autoritățile române se descurcau singure, alături de populație. Mesajul ar fi fost repetat clar: nu exista nicio solicitare de intervenție și nu erau probleme care să justifice un sprijin din exterior.

Dan Andronic: – În perioada din rechizitoriu, în perioada 22-25 decembrie, s-au executat 52 de ieșiri cu avioane de vânătoare, 26 de ieșiri cu elicoptere militare, aparate militare care au deschis focul cu mitraliere de bord și rachete. De la sol au fost lansate 53 de rachete antiaeriene. Am făcut un interviu cu comandantul unei baterii de rachete antiaeriene care mi-a povestit cum a fost și cu războiul radioelectronic pentru că… îl evităm. Știți câte cartușe s-au tras în perioada aia în cinci zile? 12 milioane 600. Ei, nu vă supărați, dacă existau teroriști și se trăgeau atâtea cartușe, trebuia să fim 60 de mii de morți. Cel puțin.

Adrian Sârbu: – Bun. Deci, rușii au fost la graniță, da?

Dan Andronic: – Da.

Adrian Sârbu: – Bun. Tu ai o secvență în care…

Ionela Bănărescu: – Filmată pe 23, convorbire între Generalul Gușă și ruși. Spun ruși pentru că nu știu cu precizie cu cine se vorbea de partea cealaltă

Adrian Sârbu: – Să îți spună Dan că el știa asta.

Dan Andronic: – Nu știu cu cine vorbea pe partea cealaltă, n-am idee, dar cel cel mai probabil cu omologul.

Adrian Sârbu: – Așa mă gândeam și eu.

Dan Andronic: – Deci, din punctul ăsta de vedere lucrurile sunt clare pentru că e… convorbirea asta e o convorbire celebră. O avem. Haideți s-o dăm ca să nu discutăm despre ceva ce oamenii poate nu știu.

Generalul Gușă: – Nu vorbesc rusă. Totul este bine. Cine știe rusă? translator: – Vă ascult. Da, da. Generalul Gușă e aici. Îi traduc. Cu ce ministru vreți să vorbiți? Cine sunteți? Ministrul Apărării? Generalul Gușă: – Încă nu s-a numit ministrul Apărării. Funcțiile sunt desemnate de Șeful Statului Major. un bărbat: – Ascultă-mă ce-ți spun. Gata, întrerupe. Ajunge. translator: – Au auzit că astăzi, 23 decembrie 1989, s-a cerut ajutor. Spuneți ce să le spun. Generalul Gușă: – Nu. N-aveam nevoie de nimic. translator: – N-avem nevoie de nimic, spune Generalul Gușă. Totul este sub control, n-avem nevoie de nimeni. Ne descurcăm singuri, cu poporul. Generalul Gușă: – Deja s-au rezolvat toate treburile. N-avem probleme. translator: Mulțumesc, n-avem nevoie de nimeni. Totul este bine.

Adrian Sârbu susține că imaginile din decembrie 1989 arată o realitate confuză, în timp ce generalul Gușă le-ar fi transmis ferm sovieticilor că nu au ce căuta în România

Adrian Sârbu a comentat că imaginile par mai degrabă o secvență de film decât o realitate, observație cu care Andronic a fost de acord, afirmând că și alte filmări din acea perioadă dau impresia unei realități artificiale, aproape cinematografice. Sârbu a remarcat contrastul dintre confuzia existentă la Televiziune, unde conducerea politică de atunci nu înțelegea de ce se trage, și poziția fermă a generalului Gușă, care, aflat în Comitetul Central alături de generalul Iulian Vlad și alți lideri militari, ar fi transmis clar sovieticilor că nu au ce căuta în România.

În explicațiile sale, Dan Andronic a susținut că generalul Gușă a acționat conform atribuțiilor sale și că înțelegea foarte bine situația din teren. Acesta nu ar fi considerat că România se confrunta cu un pericol terorist real și, din acest motiv, ar fi colaborat cu generalul Iulian Vlad, șeful Securității, pentru a preveni escaladarea haosului. Andronic s-a declarat convins că cei doi, militari de carieră, aveau experiența evenimentelor de la Timișoara și informații relevante, inclusiv despre prezența unor „turiști sovietici”, ceea ce le-ar fi permis să intuiască riscurile reale.

Totodată, jurnalistul a afirmat că generalul Victor Stănculescu ar fi întrerupt la un moment dat comunicațiile dintre acești lideri militari, lăsându-i fără legături telefonice, pentru ca ulterior să le restabilească. Potrivit lui Andronic, acest episod s-ar fi produs în data de 22 decembrie 1989.