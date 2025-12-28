În după-amiaza zilei de 22 decembrie 1989, într-un birou de la etajul III al clădirii Comitetului Central, se semna ceea ce poate fi considerat „certificatul de naștere” al noii puteri politice din România: Frontul Salvării Naționale (FSN).

Deși, oficial, s-a prezentat ca o structură „emanată” spontan din rândul maselor revoluționare, originea denumirii sale a rămas una dintre cele mai discutate controverse ale istoriografiei recente, se arată în materialul semnat Dan Andronic și publicat de Evenimentul Zilei.

Întrebarea care frământă cercetătorii este dacă alegerea acestui nume a fost o decizie de moment pentru a acoperi acțiunile „teroriștilor”, un simplu împrumut mediatic sau chiar un cod al unui complot militar pregătit pe termen lung.

O analiză atentă a mărturiilor și documentelor istorice relevă trei ipoteze majore care concurează pentru a oferi adevărul despre originea FSN.

În seara zilei de 22 decembrie, Ion Iliescu a anunțat public apariția FSN, dând naștere unor controverse încă neelucidate. În jurul orei 22:30, el a transmis populației că a primit mandatul de a prezenta comunicatul către țară al noului CFSN.

Iliescu a explicat că momentul reprezintă o răscruce istorică, întrucât regimul Ceaușescu, care adusese țara la dezastru, fusese eliminat de la putere.

În acest context, s-a decis constituirea Frontului Salvării Naționale, susținut de Armata Română și format din toate forțele „sănătoase” ale țării. Scopul declarat al FSN era instaurarea democrației, libertății și demnității poporului român, iar întreaga putere în stat urma să fie preluată de CFSN, punctează Dan Andronic.

Iliescu a precizat că sub autoritatea CFSN vor funcționa Consiliul Militar Superior, care coordonează activitatea armatei și a unităților Ministerului de Interne, precum și toate ministerele și organele centrale. La nivel local urmau să fie constituite consilii județene, municipale, orășenești și comunale ale FSN, ca organe ale puterii locale.

Cea mai veche și bine documentată ipoteză despre originea FSN susține existența unui complot organizat în interiorul nomenclaturii și armatei, explică Dan Andronic.

Generalul Nicolae Militaru a demontat mitul spontaneității chiar în ziua de 22 decembrie, într-o filmare realizată de Adrian Sârbu la sediul CC, în care îi reproșa celor prezenți că Frontul Salvării Naționale „acționează de șase luni”.

Ulterior, Militaru a oferit detalii despre structura clandestină, susținând că aceasta s-a format în iarna 1984–1985 sub denumirea de „Comitetul Salvării Naționale”. Membrii fondatori erau el însuși, Ion Iliescu, generalul Ion Ioniță și Virgil Măgureanu.

La audierea din cadrul unei comisii senatoriale din 1993, Militaru a explicat că denumirea de FSN nu a fost o emanație a străzii, ci o titulatură conspirativă pregătită pentru momentul răsturnării regimului Ceaușescu. Potrivit declarației sale, inițial, comitetul includea pe Iliescu, Ioniță, Militaru, Kostyal, cpt. rg. I Radu Nicolae, Măgureanu și alte persoane, iar adoptarea denumirii FSN a fost decisă pentru a legitima intervențiile și comunicările publice.

Din această perspectivă, apariția FSN a fost rezultatul unui plan preexistent, nu un gest spontan generat de revoluția populară. Vezi aici restul analizei și celelalte ipoteze privind nașterea FSN.