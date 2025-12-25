Revoluție sau Lovitură de Stat? Adrian Sârbu dezvăluie culisele preluării puterii din mâinile lui Nicolae Ceaușescu în cadrul podcastului „Politica, Complotul și Lista Puterii”, publicat joi, 25 decembrie, pe canalul de YouTube „HAI România!”. Alături de Dan Andronic, Sârbu a dezvăluit cum a preluat Ion Iliescu puterea, adevărul despre FSN, dacă a fost decembrie ’89 o revoluție spontană sau o lovitură de stat bine regizată, adevărul despre implicarea rușilor și „firul roșu” cu Moscova și momentul în care s-a decis soarta României în birourile CC-ului.

Sârbu a relatat că, în primele zile ale schimbării de regim, s-a implicat activ, vorbind din spatele camerei cu manifestanții, deși aceștia nu îl cunoșteau și îl percepeau doar ca pe un cameraman de televiziune. El a spus că a cerut democrație fără să știe exact de ce a folosit acest termen și a amintit că, la Timișoara, se vorbea despre un „Front Democrat”, denumire care, potrivit lui, nu ar fi fost pe placul lui Petre Roman.

În context, Andronic a explicat că denumirile vehiculate la acea vreme aveau legătură cu structuri alternative la Partidul Comunist Român, făcând referire la „Frontul Democrației și Unității Socialiste”. Sârbu a respins această interpretare și a afirmat că Iliescu ar fi optat pentru numele „Frontul Unității Populare”, inspirat de experiența tatălui său din Spania, unde luptase alături de comuniști într-un front cu o denumire similară.

Andronic a adus în discuție documente și mărturii care ar indica existența, încă din 1987, a unui nucleu conspirativ împotriva lui Nicolae Ceaușescu. El a afirmat că un ofițer al Direcției de Cercetări Penale din cadrul Securității ar fi anchetat un pensionar militar, Radu Nicolae, care redactase sute de înscrisuri împotriva regimului, semnate cu inițialele CSN – Consiliul Salvării Naționale. Potrivit aceleiași surse, Radu Nicolae ar fi declarat că era apropiat de Virgil Măgureanu și că făcea parte dintr-un consiliu care pregătea acțiuni împotriva lui Ceaușescu.

Sârbu a concluzionat, în urma acestor informații, că existența unei astfel de structuri este plauzibilă. La rândul său, Andronic a susținut că Radu Nicolae ar fi fost un element-cheie al unui complot sovietic în România și a amintit de așa-numitul „Dosar Corbu”, deschis încă din anii ’70, care viza mai mulți generali și ofițeri suspectați de legături cu Moscova, printre care Nicolae Militaru.

Jurnalistul a subliniat că România era singura țară din Tratatul de la Varșovia care dispunea de o unitate de contraspionaj orientată chiar împotriva statelor aliate, în special împotriva spionajului sovietic, ceea ce ar demonstra că aceste rețele au funcționat pe termen lung, nu doar câteva luni înainte de 1989.

În final, Adrian Sârbu a afirmat că a auzit relatări similare și de la Silviu Brucan, care i-ar fi povestit despre întâlniri conspirative și despre modul în care Ion Iliescu ar fi fost protejat. Totuși, Sârbu a spus că aceste explicații i se par incomplete și că este convins că multe dintre lucrurile esențiale despre decembrie 1989 nu au fost încă dezvăluite.