Revoluție sau lovitură de stat? Adrian Sârbu vorbește despre culisele preluării puterii în decembrie 1989
Revoluție sau Lovitură de Stat? Adrian Sârbu dezvăluie culisele preluării puterii din mâinile lui Nicolae Ceaușescu în cadrul podcastului „Politica, Complotul și Lista Puterii”, publicat joi, 25 decembrie, pe canalul de YouTube „HAI România!”. Alături de Dan Andronic, Sârbu a dezvăluit cum a preluat Ion Iliescu puterea, adevărul despre FSN, dacă a fost decembrie ’89 o revoluție spontană sau o lovitură de stat bine regizată, adevărul despre implicarea rușilor și „firul roșu” cu Moscova și momentul în care s-a decis soarta României în birourile CC-ului.
Sârbu a relatat că, în primele zile ale schimbării de regim, s-a implicat activ, vorbind din spatele camerei cu manifestanții, deși aceștia nu îl cunoșteau și îl percepeau doar ca pe un cameraman de televiziune. El a spus că a cerut democrație fără să știe exact de ce a folosit acest termen și a amintit că, la Timișoara, se vorbea despre un „Front Democrat”, denumire care, potrivit lui, nu ar fi fost pe placul lui Petre Roman.
În context, Andronic a explicat că denumirile vehiculate la acea vreme aveau legătură cu structuri alternative la Partidul Comunist Român, făcând referire la „Frontul Democrației și Unității Socialiste”. Sârbu a respins această interpretare și a afirmat că Iliescu ar fi optat pentru numele „Frontul Unității Populare”, inspirat de experiența tatălui său din Spania, unde luptase alături de comuniști într-un front cu o denumire similară.
Andronic a adus în discuție documente și mărturii care ar indica existența, încă din 1987, a unui nucleu conspirativ împotriva lui Nicolae Ceaușescu. El a afirmat că un ofițer al Direcției de Cercetări Penale din cadrul Securității ar fi anchetat un pensionar militar, Radu Nicolae, care redactase sute de înscrisuri împotriva regimului, semnate cu inițialele CSN – Consiliul Salvării Naționale. Potrivit aceleiași surse, Radu Nicolae ar fi declarat că era apropiat de Virgil Măgureanu și că făcea parte dintr-un consiliu care pregătea acțiuni împotriva lui Ceaușescu.
Căpitanul Radu Nicolae ar fi fost un element-cheie al unui complot sovietic în România
Sârbu a concluzionat, în urma acestor informații, că existența unei astfel de structuri este plauzibilă. La rândul său, Andronic a susținut că Radu Nicolae ar fi fost un element-cheie al unui complot sovietic în România și a amintit de așa-numitul „Dosar Corbu”, deschis încă din anii ’70, care viza mai mulți generali și ofițeri suspectați de legături cu Moscova, printre care Nicolae Militaru.
Jurnalistul a subliniat că România era singura țară din Tratatul de la Varșovia care dispunea de o unitate de contraspionaj orientată chiar împotriva statelor aliate, în special împotriva spionajului sovietic, ceea ce ar demonstra că aceste rețele au funcționat pe termen lung, nu doar câteva luni înainte de 1989.
În final, Adrian Sârbu a afirmat că a auzit relatări similare și de la Silviu Brucan, care i-ar fi povestit despre întâlniri conspirative și despre modul în care Ion Iliescu ar fi fost protejat. Totuși, Sârbu a spus că aceste explicații i se par incomplete și că este convins că multe dintre lucrurile esențiale despre decembrie 1989 nu au fost încă dezvăluite.
Adrian Sârbu: – M-am răzvrătit și m-am apucat să vorbesc din spatele camerei. Ce temeinicie aveam eu în mintea acelor cetățeni ca să mă bag în vorbă? Nu mă cunoșteau. Ei credeau că sunt un cameraman de la televiziune și m-am apucat să spun: „Domnule, să fie democrație.” Nu știu de ce am spus asta… că la Timișoara s-a numit „Frontul Democrat”. Ai văzut că lui Roman nu i-a plăcut „Frontul Democrat”.
Dan Andronic: – Pentru că era „Frontul Democrației și Unității Socialiste” care era alternativa la Partidul Comunist Român. Cred că de aici îi venea…
Adrian Sârbu: – Nu, nu, nu, nu, nu. El a zis de „Frontul Democrației de la Timișoara”, dar nu contează. El a numit „Frontul Unității Populare”. De ce? Că în Spania lui taică-su era „front al unității populare”, unde a unde a luptat taică-su alături de comuniști în Spania. Da? De ce au de ce au venit acești cetățeni cu exprimarea „salvare”? Nu știu. Știu ce cum am reacționat.
Dan Andronic: – Fii atent. În 1987 este mărturia unui ofițer de la Direcția de Cercetări Penale, Direcția a Șasea a Departamentului Securității Statului, care spune că în 1987 l-a cercetat pe un personal pensionar militar, căpitanul de rangul întâi: Radu Nicolae, care redactase în jur de 300 de înscrisuri îndreptate împotriva lui Ceaușescu, semnate CSN, care însemna Consiliul Salvării Naționale. El a declarat în anchetă că era apropiat de Virgil Măgureanu, care îi destăinuise că face parte din acest comitet sau consiliul salvării naționale care trebuia să desfășoare acțiuni împotriva lui Ceaușescu.
Adrian Sârbu: – Deci, exista.
Dan Andronic: – Exista, da. Căpitanul de rangul întâi Radu Nicolae este un element cheie al complotului sovietic în România. După cum știți, a existat un dosar, i s-a spus Dosarul Corbii, dar este incorect pentru că dosarul a fost Corbu. Se referea la generalul Ștefan Costial. E a fost corbul 1, corbu 2. În care a intrat atunci și Nicolae Militaru, a intrat și Ion Ioniță și Șerb, deci au intrat mai mulți.
Adrian Sârbu: – Vorbim de 72 sau 73.
Dan Andronic: – Da. Da. Deci vorbim de anii ’70. Acest dosar după aia a devenit un dosar de problemă în cadrul Unității 0110, Unitatea Contraspionaj Țări Socialiste, dar care era îndreptată în special împotriva spionajului sovietic. Și aici e o chestie foarte interesantă pentru că România era singura țară din Tratatul de la Varșovia care avea o unitate de contraspionaj îndreptată împotriva aliaților, cum ar veni, împotriva țărilor din Tratatul de la Varșovia. Nicio altă țară n-avea așa ceva, ceea ce am vrut să-ți spun este că, când spune militarul că funcționa de șase luni, nu, ea a funcționat de mult mai mult timp.
Adrian Sârbu: – Da, mi-a spus și mie Brucan cum se întâlneau prin parcuri, cum îl protejau pe Iliescu. Mi se pare o aiureală. Eu cred că erau lucruri pe care nu le-au povestit.
