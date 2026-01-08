În cadrul podcastului ”Evenimentul Istoric”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic l-a avut ca invitat pe Gelu Voican Voiculescu, una dintre figurile cheie ale evenimentelor din decembrie 1989, oferă o mărturie directă și controversată despre momentele care au schimbat soarta României.

Aceștia au discutat despre agenții ruși în România, despre care invitatul confirmă că a asistat personal la plecarea garniturilor de tren cu agenți sovietici în 1990, dar și despre misterul victimelor de după 22 decembrie. Gelu Voican Voiculescu explică numărul uriaș de morți (862) înregistrați după fuga lui Ceaușescu și cine se face vinovat de haosul creat.

De asemenea, Gelu Voican Voiculescu aduce argumenre despre schimbarea de regim, „vidul de putere” și de ce neagă existența unui complot organizat.

Cei doi vor mai vorbi și despre Ilie Iliescu și preluarea puterii, respectiv despre cum a ajuns un grup de „necunoscuți” să conducă țara și care a fost rolul real al generalilor Stănculescu și Gușă.

Nu în ultimul rând, au discutat despre momentele critice din TVR și CC, atmosfera tensionată, improvizația și instinctul care au dictat deciziile în acele zile de foc.

Întrebat la un moment dat care este motivul pentru care generalul Ștefan Gușă cedează puterea, de fapt, în favoarea generalului Victor Atanasie Stănculescu în interiorul armatei, Gelu Voican Voiculescu a precizat că nu el a făcut-o.

Voiculescu a adăugat că el însuși a scris că generalul Ștefan Gușă merită un bulevard alături de bulevardul Vasile Milea, pentru că rolul său fusese esențial, chiar dacă nu îndeplinise ordinele primite de la Ceaușescu prin Coman.

Voiculescu a recunoscut că în acea perioadă au existat probleme foarte mari în armată și că le-a simțit pe pielea sa în ianuarie 1990, adăugând că a acționat împreună cu CADA pentru ca situația să fie remediată.

”Nu, n-a cedat-o el. În primul rând, el a fost deranjat de prezența noastră în cabinetul Milea, oarecum pe bună dreptate, pentru că ce caută niște civili la vârful armatei și în cabinetul Milea din CC. Da, și în fața mea i-a scos carnetul roșu de partid lui Sergiu Nicolescu și a spus: „Eu în fața ăstuia mă înclin.” Am avut un schimb de cuvinte după care atmosfera a rămas foarte tensionată, mai ales după tot ce trăise la Timișoara, unde Ștefan Gușă a avut merite foarte mari. Eu am scris undeva că Ștefan Gușă merită un bulevard alături de bulevardul Vasile Milea, pentru că rolul lui a fost esențial acolo, chiar dacă nu a îndeplinit ordinele primite de la Ceaușescu prin Coman, care era cel mai mare în grad acolo, dar se afla în palatul județean, în timp ce cei din operă acționau independent. Deci, erau două centre de putere care se formaseră, iar generalul Gușă a fost trimis la Cluj, la Armata a patra. Dan Andronic: Asta după numirea lui Militar? Gelu Voican Voiculescu: Nu, nu foarte repede atunci. Dan Andronic: Stați puțin, Militarul e numit atunci. Gelu Voican Voiculescu: Militarul e numit în dimineața zilei de 24. Unii susțin că în seara de 23, oricum el n-a putut să aibă timp să aducă toți oamenii. Păi, a adus 28 de generali trecuți în rezervă și a instaurat totul, dar procesul a durat zile. Dan Andronic: Atunci au fost niște probleme foarte mari în armată. Și le-ați simțit pe pielea dumneavoastră în ianuarie 1990 Gelu Voican Voiculescu: Da, și am făcut ce am făcut împreună cu CADA ca să fie schimbat”, discută aceștia în podcast.

Ulterior, jurnalistul Dan Andrnic a precizat că, în cazul în care ar fi existat o influență sovietică în parcursul evenimentelor din decembrie, interlocutorul său nu făcea parte din acest complot.

Când a fost întrebat dacă îi cunoștea pe cei din cabinet, în afară de Cazimir Ionescu, cu care se mai întâlnea cu el la librăria Papirus, Voiculescu a spus că nu. Acesta a mai spus că se cunoștea și cu Adrian Sârbu pe care l-a introdus în comitet, în semnatarii comunicatului către țară, alături de Cazimir Ionescu.

Voiculescu a relatat că pe Brucan l-a întâlnit o singură dată în parc și că au dat mâna pur și simplu. Întrebat de unde îl cunoștea pe acesta, Gelu Voican Voiculescu a precizat că se jucase cu Dinu Brucan, copilul lui, dar că nu aveau o puternică relație de amiciție.

La rândul său, jurnalistul Dan Andronic îl întreabă pe interlocutorul său cum a ajuns, concret, la acea locație, iar acesta a explicat că se afla în studioul 4, unde l-a introdus vărul său, Nicki Modreanu, care lucra în televiziune.

Când a fost deschisă ușa de metal de la studioul 4, unde era mare înghesuială și toți voiau să intre, i s-a spus să intre pentru că fusese în pușcărie.

”Gelu Voican Voiculescu: Abia pe 27 decembrie, când Petre Roman m-a desemnat viceprim-ministru, am devenit al treilea. Dan Andronic: Am înțeles. Știați pe vreunul din cei de acolo, în afară de Cazimir Ionescu, că spuneți că vă mai întâlneați cu el la librăria Papirus? Gelu Voican Voiculescu: Nu. Dan Andronic: Și cu Adrian Sârbu ați spus că vă cunoșteați? Gelu Voican Voiculescu: Da, dar eu i-am introdus în comitet, în semnătarii comunicatului către țară. Gelu Voican Voiculescu: Iliescu spunea: „Măi, dar în CC nu știm pe nimeni” și eu am răspuns prompt. Am spus: Cazimir Ionescu, Adrian Sârbu și Bogdan Teodoriu, pe care nu-l văzusem în viața mea. La Comitetul Central, Cazimir Ionescu, care era foarte agitat, și Bogdan Teodoriu, geniu economic, vorbeau. Am reținut numele și l-am băgat. Bogdan Teodoriu, care la serviciul său, la Institutul de Economie pe lângă Leonida, acolo pe Magheru, a negat și a spus că este o provocare, că el nu știe nimic. Într-adevăr, nu știa cum a ajuns acolo și s-a lepădat practic imediat. Gelu Voican Voiculescu: Pe Brucan l-am întâlnit o dată în parc, fiind cu cineva, în Herăstrău. Da. Și am dat mâna cu el pur și simplu. De unde știam de Brucan? Păi, de unde să știu? În trecut m-am jucat cu Dinu Brucan, copilul lui, în cartierul ăla. Da, dar nu eram în relații de amiciție. Persoana cu care eram, viitorul colonel Viorel Harosa, locțitor la 215, care știa, m-a prezentat. (…) Și atunci știu că am glumit cu el când ne-am despărțit de Brucan, că totul a durat în jur de un minut. Zic acum: îți dai seama cum o să se încrucișeze rapoartele celor care mă urmăresc pe mine și mă văd cu tine și ale celor care îl urmăresc pe Brucan. Dan Andronic: Și totuși, cum ați ajuns acolo? Gelu Voican Voiculescu: Mă aflam în studioul 4, unde m-a introdus vărul meu, Nicki Modreanu, care lucra în televiziune. Și când a deschis ușa aia de metal de la studioul 4, unde era mare înghesuială și toți voiau să intre, a spus să intru pentru că am făcut pușcărie. Eu l-am tras și pe Dumitru Mazilu și am intrat în studio”, au conversat cei doi.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.