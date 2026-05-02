Invitat la podcastul Evenimentul Istoric, realizat de Dan Andronic și difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, acesta a oferit detalii inedite alături de istoricul Florian Bichir.

Mircia Chelaru, care a coordonat acțiunea de oprire a violențelor dintre comunitatea maghiară și cea română, a explicat că, dincolo de tensiunile evidente, s-a simțit prezența unor forțe antrenate special pentru a întreține conflictul.

Generalul a subliniat că, deși nu a avut o confruntare directă, documentată pe loc, datele informative confirmau prezența unor elemente pregătite pentru diversiune.

Acești agenți operau după reguli stricte de clandestinitate, fiind adesea lăsați pe cont propriu odată ce misiunea era declanșată.

„Nu pot să afirm treaba asta pentru că nu m-am confruntat cu ea. Pe informativ știm că existau agenți infiltrați, pregătiți. Ei nici nu știau în numele cui funcționează. Când l-ai trimis în misiune, nu-l mai recunoști, nu ți-l asumi. L-ai trimis, e pe cont propriu. Asta-i misiunea, te recuperăm de aici. Și atunci, cu oamenii aceștia care au provocat, l-au înjunghiat pe Solovăstru, căpitanul, în care au băgat cuțitul”, a povestit invitatul emisiunii.

Unul dintre cele mai tensionate momente a fost cel al blocadei realizate cu ajutorul tancurilor, pentru a separa cele două tabere. Generalul Chelaru a relatat cum dialogul direct între oameni a demontat manipulările care circulau în ambele tabere.

„Știți de unde vine concluzia că aceste forțe inseminate și pregătite erau prezente? Începând cu ora 11 și 10 minute seara. În momentul în care am reușit tanc cu tanc, să pun la distanță, pe două rânduri. Să facem blocada, da? Să facem blocada. Și i-am despărțit. Între tancuri a avut loc prima reuniune dintre vatra românească și cea maghiară. De ce v-ați adunat? Păi știți că ne omoară copiii, nu știu ce. Voi de ce? Păi vin românii și ne taie și ne ucide aici. Ia stai mă puțin! Le-am zis că e o minciună. Și asta e minciună, și asta e minciună. Am luat câte cinci de fiecare parte și le-am zis să stea față în față ca să se lămurească. Eu eram între ei, eram lovit, mâna arsă, în fine. Oamenii, român și maghiar s-au recunoscut și s-au întrebat: Ce-i cu tine aici? Păi mi-au zis că vreți să ne omorâți. Nu-i adevărat. Erau cunoștințe, se cunoșteau. Și astfel mulțimile s-au îndepărtat”, și-a mai amintit generalul.

Dincolo de componenta umană, logistica militară pusă la dispoziție a ridicat mari semne de întrebare. Tancurile trimise în zonă erau dotate minimal, transformându-se aproape în ținte pentru cei care doreau escaladarea conflictului.

„Mi-au trimis tancuri numai cu mecanicul conductor. Care poate fi victimă sigură. asta mi-a dat de gândit. Nu cumva, unii voiau să se întâmple ceea ce eu nu voiam să se întâmple? Tancurile erau fără muniție. Ungurii au încercat să preia tancurile. S-a și incendiat unul. Era mână de profesionist, mi-am dat seama după acțiune”, a povestit generalul.

Izolarea centrului orașului a fost o operațiune improvizată, executată sub presiunea momentului. Mircia Chelaru a remarcat și absența totală a structurilor de Miliție în momentele critice ale separării taberelor.