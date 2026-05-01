Evenimentele violente din martie 1990 de la Târgu Mureș rămân un punct de cotitură în istoria post-decembristă a României. Un subiect ce a fost analizat în profunzime la podcastul realizat de Dan Andronic pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România.

Invitații jurnalistului, generalul Mircia Chelaru și istoricul Florian Bichir, au scos la lumină detalii despre strategiile care vizau ruperea echilibrului în Ardeal.

Generalul Mircia Chelaru, participant direct la gestionarea crizei din 1990, a explicat că vulnerabilitatea statului român la acea vreme nu era doar o chestiune de haos stradal, ci una de infiltrare la vârful puterii. Potrivit acestuia, în timp ce structurile de execuție încercau să mențină ordinea, deciziile strategice erau deja compromise.

Conflictul nu a izbucnit spontan, ci a fost precedat de o serie de acțiuni menite să testeze autoritatea statului și să creeze un climat de segregare. Generalul a descris pașii prin care comunitatea românească a început să fie marginalizată în propria țară, prin gesturi simbolice, dar cu un puternic impact psihologic și politic.

„Transmiterea informațiilor, deciziile locale și acțiunile imediate de izolare a tot ceea ce este românesc. De la apariția plăcuțelor bilingve, apariția steagurilor, frazele provocatoare și mult mai mult decât atât, invocarea tuturor regulilor internaționale care nu erau prea clare pentru noi”, a punctat invitatul lui Dan Andronic.

Un aspect esențial subliniat a fost scopul real al acestor tensiuni. Contrar unor temeri populare privind o anexare imediată, planul ar fi fost mult mai subtil: transformarea Transilvaniei într-o entitate autonomă prin victimizarea programată a minorității maghiare în fața comunității internaționale.

„Ce se urmărea? Această libanizare a întregului Ardeal, a arealului transilvan. Domne, veniți și ajutați-ne, că noi suntem ostracizați, uciși de către români și statul român. Nu avem voie la confesiune, nu avem voie la identitate etnică. Transilvania e un spațiu unitar. Scopul Budapestei și a tuturor forțelor din jur era autonomizare, nu alipirea Transilvaniei”, a explicat Mircia Chelaru.

Tensiunea acumulată a explodat în momentul în care revendicările au părăsit sfera educațională și au intrat direct în zona politică și teritorială. Strigătele pentru autonomie au scos românii în stradă, iar lipsa unei forțe de ordine capabile să intervină între cele două tabere a dus la violențe.

„Nu cereau învățământ în limba maghiară și au început să strige: Ardealul unguresc, niciodată românesc. Apoi, au început să se adune și românii. Deja, între cele două părți nu exista nicio forță separatoare. Masele se măreau numeric și se apropiau. Și deja intrau încolo, ca sferele astea care fac scurtcircuit. Și-a dat seama generalul Stănculescu că e ceva grav și m-a chemat de urgență”, a povestit generalul.

Gravitatea situației de la Târgu Mureș a determinat conducerea militară să trimită de urgență o echipă de generali pentru a preveni un război civil. Mircia Chelaru a descris momentul sosirii deasupra orașului, unde se vedeau deja semnele primelor confruntări violente, organizate după tactici de gherilă urbană.