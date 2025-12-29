Ion Cristoiu a explicat modul în care revista Zig-Zag susținea încă din 1990 teza unei lovituri de stat și cum aceasta a fost confirmată de istorie după trei decenii. În cadrul discuției, Mirel Curea l-a întrebat pe Cristoiu cum a fost privit în perioada respectivă și dacă a fost supus anumitor presiuni.

Cristoiu a explicat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că el și colegii săi au avut noroc, deoarece opoziția, foarte slabă la acea vreme, a preluat după câteva luni teza loviturii de stat.

„Cum erați dumneavoastră privit în timp ce Zig Zag-ul scria ceea ce scria despre evenimentele din decembrie. Nu v-am întrebat niciodată. Se făceau presiuni, vă chemau? Nu era normal să mă cheme pe mine, un pârlit de redactor, dar era normal să încerce să vă sensibilizeze pe dumneavoastră”, a întrebat Mirel Curea

Istoricul a precizat că opoziția, în primele manifestații importante din ianuarie 1990, a susținut că Ion Iliescu a venit și a confiscat Revoluția, opinie pe care Cristoiu o consideră eronată. Conform analizei sale, revoluția nu a fost confiscată, ci Iliescu a urmat pașii planificați, ghidat de cineva din spatele său. Cristoiu a subliniat importanța analizării destinelor marilor actori ai momentului, printre care Iliescu, care avea rolul de a nu se implica direct, ci de a permite altora să gestioneze situația, în conformitate cu mandatul său.

„Noi am avut la Zig Zag și eu un noroc pentru că, după vreo două luni de buimăceală, opoziția care era foarte slabă și opoziția de stradă au preluat această teză. Dar e foarte interesant. Au preluat teza loviturii de stat nu în sensul că rușii au dat o lovitură de stat de înlăturare a lui Iliescu, ci de confiscare a revoluției. Foarte interesant. Deja, pe 25 ianuarie, 28 ianuarie, opoziția a avut prima mare manifestare. Atunci a apărut teza loviturii de stat, dar nu așa cum o susțin eu, ci că poporul, cu mâinile goale, a cucerit și a venit Iliescu și a confiscat revoluția și trebuie s-o dea înapoi. Era o prostie. N-a confiscat nicio revoluție. Era pe listă. Dacă te uiți acuma la diferite destine de acolo, vei vedea cum face pas cu pas. Deci cineva îl ghida pe Iliescu. Foarte interesant. Apropo de ce spun și în carte, hai să vedem trei mari destine. Nu luăm figuranți. (…) Avem Iliescu. Ce constatăm în cazul lui Iliescu? Rolul lui este de a nu se implica, de a fi păstrat intact. (…) La Iliescu mandatul era așa: Te faci că nu știi. Începe el acel mister”, a relatat Ion Cristoiu.

Conform lui Cristoiu, colegii lui Iliescu se aflau în centrul acțiunilor, în timp ce Iliescu părea să nu fie implicat. Primul său drum a fost la televiziune, unde a fost prezentat drept revoluționar. Ulterior, Iliescu s-a prezentat la sediul MAPN, unde armata și securitatea i-au predat oficial puterea, așa cum a relatat Victor Stănculescu. Trebuia să facă și o vizită la sediu, parte din protocol, dar Cristoiu consideră acea ședință istorică, înregistrată de Sârbu, o „comedie” în care Iliescu nu dă impresia că lucrează.

„Se duce la serviciu, zice că nu s-a interesat. Eu l-am întrebat de zeci de ori. (…) Tot în cadrul acesta, el s-a dus la televiziune, nu la sediu. Știa că acolo este punctul… De acolo, el se duce la ora 4:00 la sediul MAPN, unde are loc împărțirea tortului, adică unde securitatea, armata îi dă predă puterea, cum a spus și Victor Stănculescu, că am un interviu acolo. De acolo, el trebuie să treacă un pic și pe la sediu. Era obligatoriu un fel de îmbăiere. Adică, domnule, trebuia să treacă prin balcon, făcea parte din protocol. Eu cred că acea ședință istorică înregistrată de Sârbu e o comedie de la un capăt până la altul, cu FSM-ul, pentru că eu m-am uitat mereu pe acea înregistrare. (….) Iliescu nu lasă impresia că lucrează. Dacă te uiți acuma zici: bă, dar stai puțin că de fapt se făceau”, a conchis Cristoiu.

