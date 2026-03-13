Într-o ediție transmisă live de a „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR) și Călin Georgescu.

Cristoiu a spus că AUR ar fi dat o lovitură politică prin faptul că a refuzat să voteze cedarea bazelor către americani. Pe Georgescu l-a numit „părintele”, și despre campania sa electorală, în care s-a pus accent pe ideea de pace. El a spus că atât AUR, cât și Georgescu au susținut că își doresc pace în Ucraina cu orice preț.

În opinia lui, unii politicieni au reușit să agite populația din România. El a afirmat că AUR ar fi făcut o mișcare foarte inspirată politic. Potrivit lui, Georgescu a vorbit constant despre pace în Ucraina, iar aceasta ar fi fost una dintre temele principale ale campaniei sale.

Cristoiu a spus că mesajul despre pace a prins mai ales la mulți români obișnuiți, care văd războiul ca pe un pericol și consideră că cel mai important lucru este să existe pace. El a adăugat că, chiar dacă unii spun că și alte părți implicate în conflict cer pace, pentru susținătorii acestui mesaj lucrul cel mai important rămâne oprirea războiului.

„Au reușit ăștia să isterizeze poporul român. Deci aici știu că tu nu ești de acord, dar nu cu poziția AUR. Au dat o lovitură genială. Pentru că unul numit Călin Georgescu, părintele, chiar și la tine a spus tot timpul de pace. Deci pace în Ucraina. Deci, tema lui Călin Georgescu și a lui AUR a fost ”Trebuie să facem pace în Ucraina cu orice preț.” Pentru că… pace… Nu e pace, deci e nevoie de pace. Da? Și a câștigat foarte mulți români, oameni simpli, nu ca noi, intelectuali. Și bă, totuși e un război. Poți să știi… Băi, dar încă o dată spun, Călin Georgescu a avut în campania electorală tema asta. Pace! Și în momentul în care i se spune: Da, mă da, pace o vrea Putin și cutare. Mai, nu contează. Importantă e pacea”, a declarat Cristoiu.

Recent, George Simion a explicat motivele pentru care partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a votat împotriva utilizării bazelor militare românești de către Statele Unite. Invitat în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, liderul formațiunii a spus că decizia a fost luată din dorința de a pune interesele României pe primul loc și de a evita orice situație care ar putea pune cetățenii români în pericol.

În cadrul discuției, Simion a afirmat că suveraniștii sunt „oameni civilizați și rezonabili” și că aderă la principiile mișcării Make America Great Again doar ca model de prioritizare a intereselor naționale, nu pentru a pune alte state înaintea României. El a spus că unul dintre momentele care l-au inspirat a fost discursul susținut de JD Vance la Conferința de Securitate de la München.

Simion a transmis și un mesaj către Statele Unite, afirmând că poziția AUR este clară: România nu ar trebui să ia decizii care ar putea pune în pericol siguranța propriilor cetățeni. Totodată, liderul AUR s-a declarat dezamăgit de criticile venite din partea adversarilor politici, despre care spune că încearcă să slăbească opoziția, deși partidul său rămâne favorit în sondaje, potrivit unui studiu realizat de INSCOP Research.

El a lansat critici la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, spunând că îi pare rău că România are un ministru care „nu face diferența dintre Răsărit și Apus”.