La 36 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, identitatea teroriștilor și chiar existența lor rămân subiecte controversate.

Două perspective diferite au fost prezentate pentru știripesurse.ro de doi dintre foștii șefi ai Secției Parchetelor Militare (SPM) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care s-au ocupat de Dosarul Revoluției: generalul magistrat Ioan Dan, șef adjunct al SPM în anii ’90, și generalul magistrat Cătălin Ranco Pițu, fost șef al SPM pensionat în 2023.

Generalul Ioan Dan a susținut că fostul șef al Departamentului Securității Statului (DSS), generalul Iulian Vlad, i-ar fi indicat unde trebuie căutați teroriștii, menționând că ar fi fost vorba despre „trei sau patru unități acoperite ale Securității, parte a Direcției a V-a, cu indicativul unității și numele comandanților”.

Dan a afirmat că, potrivit informațiilor primite, aceste unități ar fi avut pregătirea și dotarea necesară pentru desfășurarea unor asemenea activități. În opinia sa, Securitatea a tras efectiv în decembrie 1989.

Știripesurse.ro: – Revenind la Revoluție, știu că dumneavoastră aveți o altă versiune, diferită de cea a procurorului care a realizat rechizitoriul de acum, Ranco Pițu, anume că Securitatea chiar a tras la Revoluție (n.r. – după 22 decembrie 1989)? Ioan Dan: – Da, bineînțeles! Ei au fost… Nu că am zis eu. Când a fost arestat generalul Iulian Vlad, șeful suprem al Securității, i s-au pus întrebările și i s-a dat hârtie să scrie. El cu mânuța lui a scris. Prima întrebare: „Cine sunt teroriștii, unde sunt?”. Acest șef suprem al Securității n-a răspuns: „Care Securitate? Care securiști? Că n-au fost”. Nu! Primul lucru pe care l-a spus a fost unde trebuie căutați: trei sau patru unități acoperite ale Securității, făcând parte din structura Direcției a V-a, cu nume de comandanți, cu indicativul unității. Cu mențiunea: el nu a zis că ăia sunt! Dar a spus așa, cu mânuța lui a scris: „Au pregătirea și dotarea corespunzătoare, pentru desfășurarea unor asemenea activități.” Pe de altă parte, generalul Cătălin Ranco Pițu a susținut că teroriștii nu au existat și că întregul concept de „securist-terorist” a fost inventat pentru a legitima puterea politică și militară preluată de Ion Iliescu. Pițu a explicat că acest punct de vedere este susținut de analizele experților, cercetătorilor și comisiilor, inclusiv de Raportul Comisiei Senatoriale și de Raportul Tismăneanu, care au demonstrat că teroriștii au fost doar o ficțiune creată pentru a mobiliza populația în favoarea noii puteri. Știripesurse.ro: – Ați spus mai devreme că nu eu existat teroriști. Atunci, cine a tras în noi, după 22? Asta e marea întrebare. Cătălin Ranco Pițu: – Am spus și o repet cât se poate de ferm: nu au existat teroriști în decembrie 1989! Nu am spus doar eu acest lucru, au spus-o toți analiștii și cercetătorii serioși care au studiat profund fenomenul Decembrie 1989. Acest lucru a fost spus și prin raportul Comisiei Senatoriale însărcinată cu Cercetarea Evenimentelor din Decembrie 1989. Acest lucru este spus și prin Raportul Tismăneanu, raport la care au lucrat zeci de experți și de istorici valoroși ai acestei țări. Am spus-o și eu, au spus-o și alții, teroriștii au fost inventați pur și simplu, pentru ca noua putere politico-militară, grupată în jurul lui Ion Iliescu, să obțină legitimitate în fața poporului român.

Potrivit fostului șef SPM, Gelu Voican Voiculescu ar fi declarat că diversiunea a fost organizată de vârfurile Armatei în baza unui pact cu Ion Iliescu, prin care liderii militari garantau preluarea totală a puterii politico-militare.

În această schemă, a explicat Pițu, a fost nevoie să fie inventat un dușman împotriva căruia populația să se alieze cu CFSN și cu Armata. Fostul ministru al Apărării Naționale, Constantin Olteanu, ar fi confirmat necesitatea creării acestui „dușman inventat” pentru justificarea pactului dintre Iliescu și conducerea Armatei.

Ranco Pițu: – Gelu Voican Voiculescu a spus că diversiunea au făcut-o cei de la vârfurile Armatei, deoarece în 22 decembrie, între Ion Iliescu și vârfurile militare, a existat un pact, un pact în urma căruia lui Ion Iliescu vârfurile Armatei îi garantau preluarea totală a puterii politico-militare în Statul Român. A spus-o Gelu Voican Voiculescu. Acesta fiind audiat la Comisia Senatorială cu privire la autorii diversiunii din ’89, a spus foarte clar: au făcut-o cei de la vârfurile Armatei, deoarece în 22 decembrie, între Ion Iliescu și vârfurile militare, a existat un pact, un pact în urma căruia lui Ion Iliescu vârfurile Armatei îi garantau preluarea totală a puterii politico-militare în Statul Român. Iar, de partea cealaltă, Ion Iliescu, odată ce a preluat puterea, avea obligația să le obțină impunitatea liderilor Armatei, liderilor MApN, pentru represiunea la care aceștia au coparticipat alături de Nicolae Ceaușescu, până la data de 22 decembrie. În completarea celor spuse de Voican Voiculescu, fostul ministru al Apărării Naționale, Constantin Olteanu, a spus foarte clar că, pe baza tuturor celor cunoscute de el, pentru a le reuși acel pact, despre care v-am amintit, a fost nevoie să fie inventat un dușman, un dușman împotriva căruia poporul român trebuia să simtă necesitatea psihologică să se alieze cu CFSN și cu Armata, un dușman împotriva căruia să lupți, un dușman deosebit de violent și de nociv prezentat, un dușman care chipurile dorea revenirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu, un dușman care s-a dedat la atrocități pe întregul teritoriu al României, dar mai ales la București.

Ranco Pițu a subliniat că probatoriul Dosarului Revoluției arată clar inexistența teroriștilor și existența pactului dintre Ion Iliescu și vârful Armatei.

El a mai afirmat că, în cei 35 de ani de la Revoluție, analiza a peste 1.400 de dosare și cercetările istorice și media nu au reușit să demonstreze existența unui singur „securist-terorist”, concluzionând că întreaga operațiune a fost o manipulare militară profesională la care a fost supus poporul român în acele zile critice din decembrie 1989.