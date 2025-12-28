Brigitte Bardot, legendara actriță franceză și apărătoare ferventă a drepturilor animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică Fundația care îi poartă numele.

Informația a fost preluată și de France24, confirmând dispariția uneia dintre cele mai iconice figuri ale cinematografiei și culturii pop a anilor 1960.

Născută la Paris în 1934 într-o familie catolică prosperă, Bardot și-a descoperit devreme talentul pentru dans și a obținut un loc la prestigiosul Conservator din Paris. În paralel, și-a început cariera de model, apărând pe coperta revistei Elle în 1950, la doar 15 ani, ceea ce i-a deschis ușa către cinematografie.

La o audiție, l-a întâlnit pe regizorul Roger Vadim, cu care s-a căsătorit în 1952. Rolurile inițiale au fost mici, dar semnificative, iar în 1955 a obținut un succes major în Marea Britanie cu filmul „Doctor at Sea”, interpretând iubita personajului lui Dirk Bogarde.

Faima internațională i-a venit în 1956, odată cu pelicula „Și Dumnezeu a creat femeia”, scrisă și regizată de Vadim, care a transformat-o într-un simbol al sexualității feminine și al libertății personale. În următoarele două decenii, Bardot a consolidat această imagine de „pisicuță sexuală”, devenind una dintre cele mai recunoscute actrițe ale timpului său.

La începutul anilor 1970, Bardot a decis să se retragă din actorie pentru a se dedica protecției animalelor. Faimoasă pentru activismul său, ea și-a împărțit viața între celebra reședință La Madrague, în Saint-Tropez, și o a doua proprietate, La Garrigue, unde adăpostea animale și avea o capelă privată.

În mai, într-un interviu pentru BFMTV, Bardot declara că trăiește ca o „fermieră”, înconjurată de oi, porci, câini, pisici, un măgar și un ponei, și că nu folosește telefon mobil sau computer.

Ultimele luni i-au adus și probleme de sănătate; în octombrie, a suferit o „intervenție chirurgicală ușoară” care a necesitat spitalizarea sa la Toulon, în sud-estul Franței.

De-a lungul vieții, Bardot a fost un personaj controversat, implicându-se politic și făcând declarații care au atras critici și condamnări pentru ură rasială, alături de susținerea sa deschisă pentru Frontul Național de extremă dreapta din Franța.