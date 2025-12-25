Actrița sovietică și rusă Vera Alentova, celebră pentru rolul principal din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, producție recompensată cu Premiul Oscar, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani. Anunțul a fost făcut joi de Teatrul Pușkin din Moscova, instituție de care actrița a fost legată timp de mai bine de cinci decenii.

Presa din Moscova a relatat că, în cursul zilei de joi, actriței i s-a făcut rău în timpul unei ceremonii de rămas-bun dedicate actorului Anatoli Loboțki, fiind transportată pe targă. Nici Teatrul Pușkin, nici sursele media nu au comunicat cauza exactă a decesului.

Reprezentanții teatrului au transmis că pierderea este una uriașă și au subliniat că Vera Alentova a lucrat pe scena moscovită timp de aproximativ 60 de ani, fiind una dintre figurile emblematice ale instituției. De-a lungul carierei sale teatrale, actrița s-a remarcat atât în producții clasice, cât și în montări contemporane, fiind apreciată pentru forța și profunzimea interpretărilor sale.

Vera Alentova a cunoscut faima internațională datorită rolului Katerinei Tihonova din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, lansat în 1979. Pelicula a câștigat în 1981 Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, devenind al treilea film sovietic recompensat cu această distincție.

Personajul interpretat de Alentova, o tânără care pornește de la o viață modestă și ajunge o femeie independentă și de succes în Moscova, a transformat-o pe actriță într-una dintre cele mai recognoscibile figuri ale generației sale.

Născută în 1942, în orașul Kotlas din regiunea Arhanghelsk, Vera Alentova a crescut într-o familie de artiști. A absolvit Școala Teatrului de Artă din Moscova în 1965, același an în care și-a făcut debutul cinematografic în filmul „Zile de zbor”.

La scurt timp după absolvire, s-a alăturat Teatrului Pușkin, unde a rămas timp de peste cinci decenii, consolidându-și reputația de actriță de prim rang pe scena sovietică și rusă.

De-a lungul carierei sale, Alentova a apărut în aproximativ 30 de filme artistice și seriale de televiziune. În ultimii ani de viață, s-a concentrat mai ales pe producții de televiziune, a publicat o autobiografie și a predat cursuri de actorie, contribuind la formarea noilor generații de artiști.

Pentru activitatea sa, a primit numeroase distincții și onoruri, printre care Premiul de Stat al URSS în 1981, titlul de Artist al Poporului din Rusia și Ordinul Prieteniei, acordat în 2001.

Viața personală a Verei Alentova a fost marcată de o lovitură grea în urmă cu patru ani, când soțul ei, regizorul Vladimir Menșov, autorul filmului „Moscova nu crede în lacrimi”, a murit din cauza coronavirusului, la vârsta de 81 de ani. Actrița lasă în urmă o fiică, Iulia, care este actriță și prezentatoare de televiziune.