A murit Vera Alentova, una dintre marile actrițe ale cinematografiei sovietice și ruse
Actrița sovietică și rusă Vera Alentova, celebră pentru rolul principal din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, producție recompensată cu Premiul Oscar, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani. Anunțul a fost făcut joi de Teatrul Pușkin din Moscova, instituție de care actrița a fost legată timp de mai bine de cinci decenii.
Presa din Moscova a relatat că, în cursul zilei de joi, actriței i s-a făcut rău în timpul unei ceremonii de rămas-bun dedicate actorului Anatoli Loboțki, fiind transportată pe targă. Nici Teatrul Pușkin, nici sursele media nu au comunicat cauza exactă a decesului.
Reprezentanții teatrului au transmis că pierderea este una uriașă și au subliniat că Vera Alentova a lucrat pe scena moscovită timp de aproximativ 60 de ani, fiind una dintre figurile emblematice ale instituției. De-a lungul carierei sale teatrale, actrița s-a remarcat atât în producții clasice, cât și în montări contemporane, fiind apreciată pentru forța și profunzimea interpretărilor sale.
Vera Alentova a cunoscut faima internațională datorită rolului Katerinei Tihonova din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, lansat în 1979. Pelicula a câștigat în 1981 Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, devenind al treilea film sovietic recompensat cu această distincție.
Personajul interpretat de Alentova, o tânără care pornește de la o viață modestă și ajunge o femeie independentă și de succes în Moscova, a transformat-o pe actriță într-una dintre cele mai recognoscibile figuri ale generației sale.
A fost recompensată cu Premiul de Stat al URSS, dar și cu titlul de Artist al Poporului din Rusia
Născută în 1942, în orașul Kotlas din regiunea Arhanghelsk, Vera Alentova a crescut într-o familie de artiști. A absolvit Școala Teatrului de Artă din Moscova în 1965, același an în care și-a făcut debutul cinematografic în filmul „Zile de zbor”.
La scurt timp după absolvire, s-a alăturat Teatrului Pușkin, unde a rămas timp de peste cinci decenii, consolidându-și reputația de actriță de prim rang pe scena sovietică și rusă.
De-a lungul carierei sale, Alentova a apărut în aproximativ 30 de filme artistice și seriale de televiziune. În ultimii ani de viață, s-a concentrat mai ales pe producții de televiziune, a publicat o autobiografie și a predat cursuri de actorie, contribuind la formarea noilor generații de artiști.
Pentru activitatea sa, a primit numeroase distincții și onoruri, printre care Premiul de Stat al URSS în 1981, titlul de Artist al Poporului din Rusia și Ordinul Prieteniei, acordat în 2001.
Viața personală a Verei Alentova a fost marcată de o lovitură grea în urmă cu patru ani, când soțul ei, regizorul Vladimir Menșov, autorul filmului „Moscova nu crede în lacrimi”, a murit din cauza coronavirusului, la vârsta de 81 de ani. Actrița lasă în urmă o fiică, Iulia, care este actriță și prezentatoare de televiziune.
