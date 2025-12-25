Tânăra avea 25 de ani și a fost transportată la Robert Wood Johnson University Hospital, unde a fost declarată decedată.

Poliția locală a intervenit la locuință după ce a fost făcut un apel de urgență la serviciul 911. Procurorii din Middlesex County au comunicat ulterior că victima prezenta răni prin înjunghiere și că incidentul nu pare a fi un atac aleatoriu.

Partenerul victimei, Jordan D. Jackson‑Small, în vârstă de 35 de ani, a fost arestat fără rezistență și este acuzat de mai multe infracțiuni grave. Acestea includ omor de gradul întâi, punerea în pericol a bunăstării unui minor, precum și posesia nelegală de arme, se arată în comunicatul oficial al procurorilor. „Smith și Jackson‑Small se cunoșteau înainte de incident; astfel, nu a fost un act de violență aleatoriu”, au precizat autoritățile.

Imani Dia Smith lasă în urmă un fiu de trei ani, părinți, doi frați mai mici și o comunitate de prieteni și colegi care o apreciau. În memoria ei, mătușa sa a creat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile de înmormântare și sprijinul necesar familiei.

Pe pagina de strângere de fonduri, familia a descris‑o pe Imani ca fiind „o persoană plină de viață, iubitoare și talentată. O adevărată artistă cu trei talente”, iar experiența sa ca Young Nala în The Lion King reflecta „bucuria, creativitatea și lumina pe care le aducea în lume”.

Fondurile colectate sunt destinate, conform organizatorilor, pentru cheltuielile funerare, curățarea locului incidentului, terapie pentru familie, costuri legale și îngrijirea fiului și animalului de companie al victimei.

Investigația rămâne în desfășurare, iar suspectul este reținut în așteptarea audierilor preliminare în legătură cu acuzațiile formulate de procurorii din New Jersey.

Colegi de breaslă și fani din întreaga lume au transmis mesaje de condoleanțe pentru familia victimei. Mulți au amintit cu emoție rolul ei în musicalul The Lion King, subliniind că talentul și energia sa pe scenă au lăsat o impresie puternică asupra publicului.

Autoritățile locale au făcut apel la comunitate să ofere informații suplimentare legate de incident și să respecte ancheta în desfășurare. „Investigația continuă, iar orice detaliu furnizat de martori poate fi crucial pentru clarificarea circumstanțelor acestui caz tragic”, au declarat reprezentanții poliției.