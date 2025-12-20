Folosirea corectă și la timp a acestor remedii poate preveni apariția unor prejudicii financiare semnificative și poate contribui la menținerea unui echilibru între prerogativele autorităților fiscale și drepturile contribuabililor. Totuși, valorificarea eficientă a acestor instrumente presupune o analiză atentă a actelor emise de ANAF și elaborarea unei strategii juridice adaptate fiecărei situații în parte.

Controalele ANAF reprezintă o practică frecventă în mediul de afaceri românesc, iar actele administrative fiscale rezultate, precum deciziile de impunere, pot avea un impact major asupra activității companiilor sau asupra situației financiare a persoanelor fizice, mai ales în contextul intensificării verificărilor atât pentru contribuabilii persoane juridice, cât și pentru cei persoane fizice. Codul de procedură fiscală și Legea contenciosului administrativ recunosc dreptul contribuabililor de a contesta actele administrative fiscale și de a formula acțiuni în contencios administrativ în vederea anulării sau revocării acestora, oferind cadrul legal necesar pentru a combate măsurile considerate nelegale sau nejustificate.

Prezentul articol analizează principalele măsuri de protecție juridică disponibile contribuabililor în relația cu ANAF, cu accent pe asistența juridică pre-litigioasă, procedura de contestare a actelor fiscale și mecanismele de suspendare a executării silite

Faza de control fiscal, etapă prealabilă emiterii unui act administrativ fiscal, cum ar fi decizia de impunere, este reglementată de legislația fiscală și urmărește asigurarea unui cadru transparent, în care contribuabilul beneficiază de protecție, informare și posibilitatea de a participa efectiv la clarificarea situației de fapt. Conform art. 18 din Codul de procedură fiscală, contribuabilul sau plătitorul are dreptul de a fi reprezentat de un împuternicit în relațiile cu organul fiscal, forma și limitele reprezentării fiind stabilite prin lege sau prin actul de împuternicire, după caz. În această etapă, contribuabilul poate prezenta documente și explicații, iar toate informațiile furnizate pot influența conținutul unui eventual act administrativ.

Complementar acestui drept, art. 143 din același cod recunoaște persoanei verificate dreptul de a colabora cu organul fiscal, permițând prezentarea de înscrisuri și informații necesare clarificării situației de fapt. Aceste garanții procedurale contribuie la prevenirea emiterii unor acte nelegale, care ar necesita ulterior o contestație a actului administrativ în fața autorității administrative emitente sau o acțiune în contencios administrativ, precum o acțiune în anulare ori revocare a actului administrativ. În materia fiscală, contribuabilul poate solicita suspendarea executării silite și chiar suspendare act ului administrativ, în special în contextul recentelor controale ANAF.

După finalizarea controlului fiscal și emiterea unei decizii de impunere sau a oricărui alt act administrativ, contribuabilul beneficiază de calea de atac administrativă reglementată de TITLUL VIII privind soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale din Codul de procedură fiscală. Dreptul la contestarea unei decizii de impunere emisă de ANAF sau la contestarea unui alt act administrativ este reglementat de articolele 268 – 281, iar termenul de depunere al contestației este de 45 de zile de la comunicarea actului, sub sancțiunea decăderii, conform Art. 270 alin. (2).

Dacă contestația nu este depusă direct la organul fiscal emitent, aceasta trebuie înaintată acestuia în termen de cel mult 5 zile de la primire. Organul fiscal emitent întocmește dosarul contestației și referatul cu propuneri de soluționare și le transmite organului de soluționare competent, tot în termen de 5 zile. În situația în care actul administrativ nu conține elementele obligatorii prevăzute de lege, contestația poate fi depusă în termen de 3 luni de la data comunicării actului.

Contestația trebuie formulată în scris, cu indicarea clară a motivelor de fapt și de drept pentru care se solicită anularea sau revocarea actului administrativ, și să fie însoțită de probele necesare. Motivele de nelegalitate pot include vicii de procedură sau erori de fond, cum ar fi aplicarea greșită a legislației fiscale, sau situații precum stabilirea greșită a obligațiilor de plată, inclusiv calculul incorect al acestora ce poate genera obligații suplimentare nejustificate sau sancțiuni fiscale nelegale.

Suspendarea executării actului administrativ fiscal reprezintă un mecanism esențial de protecție a contribuabilului, întrucât, în lipsa acesteia, executarea fiscală a unei decizii de impunere pornește imediat după emitere. Introducerea contestației deciziei de impunere pe calea administrativă de atac nu suspendă automat executarea actului administrativ fiscal. Totuși, contestatorul are dreptul de a solicita suspendarea executării actului fiscal în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, pentru prevenirea unei pagube iminente și în cazuri bine justificate. Cererea de suspendare trebuie depusă în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoștință a actului și poate fi formulată odată cu acțiunea în anulare sau prin cerere separată. Instanța poate admite cererea de suspendare dacă se constituie o cauțiune, iar măsura suspendării este executorie de drept.

Pe durata suspendării, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate, iar obligațiile fiscale principale și accesorii aferente nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală. Această măsură se aplică inclusiv obligațiilor accesorii prevăzute în alte acte fiscale, chiar dacă acestea nu sunt suspendate direct. Suspendarea încetează de drept dacă acțiunea în anulare nu este introdusă în termen de 60 de zile de la data cererii de suspendare, iar pe perioada suspendării nu se datorează penalități de întârziere sau de nedeclarare, cu excepția creanțelor administrate de organul fiscal local, pentru care se aplică majorări reduse conform legii.

Anularea actului administrativ constată nelegalitatea acestuia și îl face nul retroactiv, în timp ce revocarea actului administrativ îl încetează doar pentru viitor, la inițiativa autorității emitente. După epuizarea căii administrative de contestație, contribuabilul poate introduce acțiune în anulare conform art. 8 Legea 554/2004, vizând atât decizia de soluționare a contestației, cât și decizia de impunere. Motivele invocate nu se limitează la cele prezentate anterior în contestația administrativă, ceea ce permite extinderea argumentației privind vicii de procedură, erori de fond sau calcul incorect al obligațiilor de plată. Odată introdusă acțiunea în anulare, instanța poate dispune măsuri provizorii.

Conform art. 14 din Legea 554/2004, se poate solicita suspendarea până la fond, care blochează executarea silită până la pronunțarea instanței de fond, cererea fiind depusă în termen de maximum 30 de zile, iar suspendarea încetează de drept dacă acțiunea în anulare nu este introdusă în termen de 60 de zile. De asemenea, se poate solicita și suspendarea până la pronunțarea hotărârii definitive conform art. 15 din Legea 554/2004, menținând blocată executarea pe toată durata căilor de atac până la soluționarea definitivă a litigiului.

Pe perioada suspendării, efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate, obligațiile fiscale principale și accesorii nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală, iar penalitățile de întârziere sau de nedeclarare nu se aplică, cu excepția creanțelor locale. Dacă organul fiscal a demarat deja procedurile de recuperare a creanțelor, contribuabilul poate formula o contestație la executare în termen de 15 zile, bazată pe o contestație la titlu, pentru a proteja aplicarea imediată a deciziei de impunere și pentru a asigura apărarea intereselor sale pe întreaga durată a procesului.

„Măsurile privind acțiunea în anulare și suspendarea executării silite prevăzute de legislația contenciosului administrativ trebuie tratate cu atenție pentru a evita pierderea termenelor și a drepturilor contribuabililor.”, Dr. Radu Pavel a declarat Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

În concluzie, protecția contribuabilului în fața actelor fiscale nelegale presupune un parcurs procedural bine definit, care începe cu contestația deciziei de impunere și continuă, dacă este cazul, cu intentarea unei acțiuni în fața instanței de contencios administrativ. În acest proces, măsurile de suspendare, fie suspendarea actului administrativ, fie suspendarea executării silite, reprezintă instrumente esențiale pentru blocarea efectelor imediate ale deciziei de impunere și pentru prevenirea prejudiciilor financiare.