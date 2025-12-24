Poliţia Română a transmis miercuri recomandări importante privind utilizarea materialelor pirotehnice și a explicat în ce situații folosirea acestora este interzisă conform legislației în vigoare.

Autoritățile au precizat că utilizarea necorespunzătoare a produselor pe bază de amestecuri pirotehnice a dus, în trecut, la accidente care au afectat atât persoanele care le-au folosit, cât și pe cei aflați în proximitatea lor. Pentru a preveni situații de urgență și pentru a reduce riscul unor incidente cu consecințe grave, poliția a reamintit cetățenilor câteva măsuri esențiale de siguranță.

Potrivit recomandărilor oficiale, persoanele fizice pot achiziționa și folosi doar materiale pirotehnice din categoria F1, respectiv articole de divertisment cu risc foarte scăzut și nivel de zgomot neglijabil. Aceste produse sunt destinate utilizării în spații restrânse și în interiorul locuințelor, iar din această categorie nu fac parte petardele sau bateriile de petarde luminoase.

Poliția a subliniat că aceste articole trebuie folosite doar după ce au fost luate măsuri de protecție a persoanelor, bunurilor, animalelor și mediului, recomandând supravegherea de către o persoană cu experiență.

Deținerea și utilizarea materialelor pirotehnice de către persoane fizice este permisă pe tot parcursul anului, însă prepararea, producerea sau experimentarea acestora este strict interzisă.

Autoritățile au explicat și condițiile în care folosirea articolelor pirotehnice este interzisă. Nu se pot folosi între orele 24:00 și 6:00, cu excepția perioadelor autorizate sau a evenimentelor aprobate de autoritățile locale.

De asemenea, utilizarea este interzisă la mai puțin de 50 de metri de clădirile cu până la patru niveluri și la mai puțin de 100 de metri față de clădirile cu peste patru niveluri, la mai puțin de 500 de metri de instalațiile electrice de înaltă tensiune, locurile de depozitare a combustibililor sau instalațiile de gaze și în locurile cu risc de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre.

Nu este permisă utilizarea pe drumurile publice, aleile pietonale sau în spațiile aglomerate și la mai puțin de 500 de metri de păduri. Nerespectarea acestor reguli constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 3.000 și 6.000 de lei.

Pentru siguranța sărbătorilor de iarnă, poliția a recomandat evitarea folosirii materialelor pirotehnice și atenția sporită față de cei care le utilizează. În caz de alegere a divertismentului cu pirotehnice, acestea trebuie achiziționate numai din surse autorizate și folosite respectând regulile de siguranță.

Poliția a prezentat și prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare.

Conform legislației, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani, vânzarea de către persoane neautorizate, prepararea sau depozitarea fără autorizație și depășirea cantității maxime de depozitare cu mai mult de 25%.

De asemenea, pregătirea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 fără drept constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare între un an și cinci ani.

În caz de tulburare a ordinii publice cauzată de zgomotul excesiv generat de obiectele pirotehnice, se aplică și prevederile Legii nr. 61/1991 privind ordinea publică.