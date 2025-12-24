Potrivit raportului ASF, prima medie anualizată pentru polițele RCA s-a situat în jurul valorii de 1.328 de lei în perioada ianuarie–septembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 3% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Creșterea tarifelor s-a manifestat atât pe segmentul persoanelor fizice, unde prima medie a urcat la 1.079 de lei comparativ cu 1.047 de lei în 2024, cât și pe segmentul firmelor, unde media a crescut la 2.202 lei față de 2.140 lei în perioada similară a anului anterior.

Valoarea totală a primelor brute subscrise pentru asigurările RCA de către societățile autorizate de ASF și sucursalele care operează în baza dreptului de a presta servicii (FoS) a ajuns la circa 7,6 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 11% față de aceeași perioadă din 2024.

Pe de altă parte, despăgubirile brute plătite de asigurători în aceeași perioadă au totalizat aproximativ 4,2 miliarde lei, ceea ce reflectă un avans de 23% față de primele nouă luni ale anului trecut. Majoritatea acestor plăți, aproximativ 3,5 miliarde lei, au fost efectuate pentru daune materiale, iar restul, circa 742 milioane lei, pentru vătămări corporale.

Analiza ASF mai arată că, în trimestrul al treilea, după eliminarea plafonării tarifelor de la 1 iulie 2025, unele polițe RCA au înregistrat majorări de preț de până la 40% pentru anumite categorii de șoferi, deși creșterea medie pe piață a fost mai moderată.

Pe segmentul daunelor medii plătite, valoarea a crescut cu aproape 6% în perioada analizată, până la circa 11.665 lei. Pentru autoturisme, dauna medie s-a situat la aproximativ 10.773 lei (creștere de 4%), în timp ce pentru autovehiculele destinate transportului de marfă aceasta a urcat cu circa 12%, până la 15.572 lei.

Potrivit ASF, dinamica primelor și a despăgubirilor reflectă atât schimbările legislative recente, cât și ajustările tarifare ale asigurătorilor în contextul evoluției riscurilor auto și al costurilor de reparație. Creșterea prețurilor RCA a fost mai pronunțată pentru șoferii cu daune multiple sau pentru cei cu istoric de accidente, în timp ce pentru șoferii fără incidente majoritatea societăților au menținut creșteri moderate.

În continuare, Autoritatea de Supraveghere Financiară recomandă consumatorilor să analizeze ofertele de pe piață și să compare prețurile și serviciile incluse în polițele RCA. Alegerea unei asigurări adecvate poate influența semnificativ costul anual, iar asigurarea că societatea plătește prompt despăgubirile reprezintă un criteriu esențial pentru protecția financiară a șoferilor.