Modificările legislative au devenit aplicabile de la jumătatea lunii noiembrie, iar autoritățile au decis ca amenzile să fie aplicate la 30 de zile de la publicarea legii, pentru a oferi timp suficient conformării.

În luna noiembrie au fost introduse mai multe schimbări importante privind asigurarea de răspundere civilă auto. Printre acestea se numără extinderea obligației de asigurare și pentru bicicletele și trotinetele electrice, precum și modificarea regulilor referitoare la suspendarea voluntară a polițelor RCA pe perioada suspendării înmatriculării unui vehicul. Noile prevederi sunt incluse în Legea nr. 181/2025, care se aplică din 16 noiembrie și care aduce modificări cadrului legal stabilit anterior prin Legea 132/2017.

Deși regulile sunt în vigoare din noiembrie, sancțiunile pentru nerespectarea acestora se aplică începând cu 13 decembrie, respectând termenul de 30 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. Începând cu această dată, vor fi sancționați cei care nu respectă obligația de a încheia o poliță RCA pentru toate vehiculele prevăzute de lege, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice. De asemenea, vor fi amendați și cei care nu respectă regula potrivit căreia, pe durata suspendării efectelor contractului RCA și a înmatriculării, vehiculul trebuie imobilizat într-un spațiu privat, în afara domeniului public.

Încălcarea acestor reguli atrage amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, precum și reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului. Documentele vor fi restituite numai după ce proprietarul face dovada încheierii unei asigurări RCA valabile pentru vehiculul respectiv.

„Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul poliției rutiere din cadrul Poliției Române exclusiv pentru situația circulației autovehiculelor neasigurate pe drumurile deschise circulației publice”, arată legea.

Pe lângă obligațiile impuse conducătorilor auto și deținătorilor de vehicule, Legea 181/2025 introduce și cerințe noi pentru asigurătorii RCA. Aceștia trebuie să menționeze explicit dacă iau în considerare certificatele privind istoricul de daune și sunt obligați să trateze documentele emise în alte state membre ale UE în același mod ca pe cele emise în România. Actul normativ aduce, totodată, modificări referitoare la polițele RCA încheiate pentru perioade mai scurte de o lună, precum și la excepțiile de la obligația de a deține o astfel de asigurare.