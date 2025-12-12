Inspectorii ANPC au verificat mai mult de 1.700 de operatori economici în cadrul unor controale desfășurate între 8 și 12 decembrie. Scopul principal a fost identificarea neregulilor care afectează siguranța alimentelor și respectarea legislației privind protecția consumatorilor.

În total, comisarii ANPC au aplicat 2.029 de amenzi și au emis 776 de avertismente pentru încălcarea normelor legale. Valoarea totală a sancțiunilor se ridică la 14,4 milioane de lei, în timp ce produsele neconforme scoase definitiv de la comercializare au o valoare de 1,17 milioane de lei.

Mai mult, oprirea temporară a vânzării a vizat bunuri în valoare de 1,57 milioane de lei, iar 38 de unități au primit ordin de suspendare a activității până la remedierea deficiențelor.

Aceste măsuri au fost luate pentru a proteja consumatorii, mai ales în apropierea sărbătorilor, când cererea pentru alimente crește și riscul de expunere la produse neconforme este mai mare.

„Controale ANPC: Amenzi de peste 14,4 milioane de lei În perioada 08.12.2025 – 12.12.2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni de verificare a respectării legislației privind protecția consumatorilor, realizând controale la peste 1.700 de operatori economici din întreaga țară.

Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: • 2.029 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 14,4 milioane lei

• 776 avertismente

• Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 1,17 milioane lei

• Oprirea temporară de la comercializare pentru produse în valoare de peste 1,57 milioane lei

• Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 38 de operatori economici”, au scris cei de la ANPC.

Comisarii ANPC au identificat numeroase produse alimentare cu termenul de valabilitate depășit sau cu semne evidente de degradare. Printre acestea, au fost găsite alimente de origine vegetală afectate de mucegai și alte deteriorări vizibile.

În unele cazuri, etichetele nu corespundeau cu informațiile de pe ambalaje, iar produsele de panificație și brutărie prezentau diferențe de gramaj. De asemenea, în anumite locații lipseau mijloacele de măsurare, ceea ce poate afecta controlul calității și respectarea standardelor de comercializare.

Oprirea temporară și definitivă a vânzării produselor a urmărit eliminarea riscurilor pentru consumatori și asigurarea respectării legislației privind siguranța alimentară.

Controalele au scos în evidență condiții improprii în spațiile de preparare a alimentelor. Echipamentele și ustensilele erau uzate și prezentau depuneri groase de rugină sau impurități. Pavimentele și suprafețele de lucru aveau reziduuri alimentare și lichide, nefiind curățate corespunzător.

Aceste deficiențe pun în pericol siguranța alimentelor și sănătatea consumatorilor. În anumite locații, unitățile inspectate nu respectau normele minime de igienă, iar gradul de uzură al echipamentelor putea favoriza contaminarea produselor.

În plus, inspectorii au constatat că prețurile produselor nu erau afișate în mod vizibil, iar informațiile privind alergeni lipseau sau erau incomplete. Operatorii economici nu respectau condițiile și temperaturile recomandate de producător pentru depozitarea alimentelor, ceea ce poate afecta calitatea acestora.

Informarea incompletă a consumatorilor reprezintă o încălcare a legislației și poate genera confuzie în alegerea produselor. Lipsa mențiunilor despre substanțele cu potențial alergen împiedică clienții să ia decizii informate, iar neafișarea prețurilor afectează transparența tranzacțiilor.