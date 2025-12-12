ANAF a desfășurat în această toamnă o amplă acțiune de control în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii considerați cu risc fiscal ridicat.

Direcția Generală Antifraudă (DGAF) din cadrul ANAF a declanșat, din luna septembrie, verificări extinse pe întreg teritoriul țării, utilizând infrastructura digitală modernă și noile obligații declarative introduse în 2025.

Pentru a identifica neregulile, DGAF a folosit instrumentele electronice deja implementate – e-Factura, RO e-TVA și sistemele de case de marcat electronice –, la care s-a adăugat declarația D397. Această declarație obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic informații detaliate privind firmele active, autovehiculele folosite, veniturile obținute, kilometrii parcurși și datele șoferilor.

Prin aceste metode, inspectorii au direcționat verificările către operatorii cu abateri fiscale semnificative.

În urma analizelor și verificărilor, autoritățile au constatat neconformități la 123 de societăți. Măsurile dispuse până în prezent includ:

Amenzi totale de 3,125 milioane lei, aplicate în special pentru lipsa aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF).

Suspendarea activității pentru 12.358 de autoturisme folosite în transportul alternativ, din același motiv.

Confiscarea a 82.642.327 lei, sume încasate în numerar fără documente justificative.

Controalele au vizat și respectarea obligației legale privind folosirea AMEF, conform reglementărilor din OUG nr. 28/1999 și OUG nr. 49/2019.

DGAF anunță că verificările vor continua în perioada următoare, accentul fiind pus pe monitorizarea veniturilor din transportul alternativ și pe creșterea nivelului de disciplină fiscală. Instituția urmărește menținerea unui mediu concurențial corect între firmele din domeniu.

ANAF reamintește operatorilor că ignorarea obligației de a utiliza AMEF poate duce la sancțiuni serioase: amenzi, suspendarea activității până la dotarea cu aparatul necesar și confiscarea sumelor pentru care nu există documente justificative.

Autoritățile fiscale și de muncă au continuat în ultimii ani o serie de verificări riguroase în domeniul transportului alternativ, vizând atât companiile, cât și șoferii independenți. ANAF, Direcția Generală Antifraudă și Inspecția Muncii au urmărit în permanență modul în care sunt respectate obligațiile fiscale și regulile de operare, iar rezultatele au scos la iveală nereguli importante.

În martie 2025, inspectorii ANAF au descoperit o evaziune fiscală de peste 2,4 milioane de lei la o firmă din Ilfov, iar o altă companie a fost găsită cu un prejudiciu de 3,6 milioane de lei. Situațiile nu sunt izolate: în ianuarie 2024, o altă societate a fost verificată și s-a constatat un prejudiciu ce depășea 9 milioane de lei. Aceste cazuri arată dimensiunea problemelor de conformare din domeniu.