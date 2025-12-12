Arthur Cohn, un gigant al cinematografiei, s-a stins la 98 de ani în Țara Sfântă. Vestea morții sale marchează dispariția unui vizionar care a redefinit filmul documentar și a influențat generații întregi de cineaști. În spatele operei sale se află povești tulburătoare, curaj artistic și o viziune rară. Moștenirea lui Cohn merită redescoperită de oricine iubește filmul.

Arthur Cohn, unul dintre cei mai respectați producători de film din întreaga lume și singurul cineast cu șase premii Oscar la activ, a încetat din viață. A decedat la Ierusalim, Israel. A murit la onorabila vârstă de 98 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut vineri, 12 decembrie, de către Yves Kugelmann, redactorul-șef al revistei evreiești „Tachles”.

Moartea producătorului a fost confirmată și de vechiul său asociat, Pierre Rothschild, printr-un mesaj transmis către agenția de presă DPA. Rothschild a vorbit cu familia lui Cohn. Potrivit lui Rothschild, Cohn a fost „un bărbat cu viziune şi creativitate, de o bunătate vie, un gardian al Sionului”.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă seara, 13 decembrie, și va fi transmisă în direct pe un canal de YouTube.

Arthur Cohn a fost considerat unul dintre cei mai influenți producători de cinema documentar. A câștigat Oscarul pentru trei filme documentare: „One Day in September”, un film documentar dedicat atacului terorist împotriva echipei israeliene la Jocurile Olimpice de la München din anul 1972, „Sky Above and Mud Beneath”, o producție despre o fostă colonie olandeză din Asia de Sud-Est, și „American Dream”, filmul documentar care urmărea lupta sindicală din fabricile americane ale anilor ’50.

De câțiva ani, producătorul locuia la Ierusalim, Israel, alături de fiul său, Emanuel Cohn.

Pe lângă documentarele menționate, Cohn mai avea în vitrină și alte trei Premii Oscar. Trei dintre filmele pe care le-a produs au câștigat premiile Oscar la categoria „cel mai bun film străin”.

Este vorba despre drama italo-germană „The Garden of the Finzi-Continis” (film lansat în anul 1972), filmul anti-război „Black and White in Colour” (film lansat în anul 1977) și drama „Dangerous Moves” (film lansat în anul 1985). Totuși, conform regulilor Academiei Americane de Film, trofeele pentru această categorie sunt atribuite filmelor și statelor care le propun, nu producătorilor individuali.