Poliția din Santa Monica a intervenit luni, 8 decembrie, la un apel care semnala un presupus asalt în desfășurare. Echipele sosite la fața locului au descoperit în locuință trupul lui Jubilant Sykes, care prezenta răni critice ce păreau provocate prin înjunghiere. Personalul Departamentului de Pompieri din Santa Monica a constatat decesul la fața locului.

În interiorul locuinței, polițiștii l-au găsit pe Micah Sykes, în vârstă de 31 de ani, care a fost reținut fără incidente. Ancheta continuă, iar arma care ar fi fost folosită este analizată de specialiști criminaliști, potrivit USA Today.

Potrivit registrelor de detenție, Micah Sykes a fost încarcerat în dimineața zilei de 9 decembrie, are o cauțiune stabilită la 4 milioane de dolari și o audiere programată pentru 11 decembrie.

Până în acest moment, procurorii din Los Angeles au transmis că dosarul nu a fost încă înaintat oficial către biroul procurorului, iar un avocat al suspectului nu a putut fi contactat de publicațiile americane.

Președintele ACM 360 Artists, David Thomas, a transmis că vestea privind moartea artistului este una tragică și a vorbit despre impactul pe care acesta l-a avut în lumea muzicii. El a spus că Sykes a fost apreciat ca bariton, fiind nominalizat la premiile Grammy. A fost actor, soț și părinte, iar talentul său a atins milioane de oameni. Thomas a mai transmis că perspectiva profund religioasă a artistului a stat la baza tuturor lucrurilor pe care le-a făcut.

Sykes era cunoscut pe scene importante precum Carnegie Hall, Kennedy Center, Metropolitan Opera House și Hollywood Bowl. Între numeroasele sale colaborări și interpretări, versiunea sa a lucrării „Mass” de Leonard Bernstein a fost nominalizată la premiile Grammy pentru cel mai bun album clasic în 2010.

De-a lungul carierei, Sykes a construit o prezență puternică nu doar în muzică, ci și în actorie. El a debutat în film în anul 2014 în pelicula “Freedom”, în care a jucat alături de Cuba Gooding Jr. Pe scenă, a avut apariții în producții importante, precum “Bloomer Girl” în 2001 și “1776” în 2016, jucate la New York City Center.

Într-un interviu din 2017 acordat Louisville Public Media, artistul spunea că, în sufletul său, se considera mai degrabă actor decât cântăreț, chiar dacă viața l-a condus spre o carieră dominată de muzică.

Conform informațiilor publicate pe site-ul său oficial, Jubilant Sykes era căsătorit cu Cecelia și avea trei fii. Ancheta privind circumstanțele morții sale este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit încă detalii suplimentare legate de evenimentele care au precedat tragedia.