Un român de 46 de ani a fost prins în Austria conducând cu 221 km/h pe autostrada A1, aproape dublu față de limita de 130 km/h. Polițiștii l-au oprit imediat, i-au luat permisul pe loc și i-au confiscat mașina. A fost obligat și să plătească o cauțiune.

Bărbatul va fi raportat autorităților din district pentru sancțiuni suplimentare.

Precizăm că de la data de 1 martie 2024, Austria aplică o legislație care permite autorităților să confiște, iar ulterior chiar să scoată la licitație vehiculele conducătorilor auto care depășesc grav limitele legale de viteză.

Regulile vizează în special situațiile în care șoferii sunt surprinși în mod repetat circulând cu peste 60 km/h peste limita admisă în interiorul localităților sau cu mai mult de 70 km/h în afara acestora.

Chiar și fără antecedente, cei care depășesc viteza legală cu peste 80 km/h în zone urbane sau cu mai mult de 90 km/h pe drumurile din afara localităților pot rămâne fără mașină încă de la prima abatere. Vehiculul poate fi reținut până la 14 zile, indiferent dacă proprietarul este sau nu persoana aflată la volan. Pentru șoferii care repetă astfel de fapte, confiscarea autovehiculului poate deveni definitivă.

Acum două săptămâni, un șofer român de TIR a fost oprit de poliția din Guadalajara, Spania, după ce a condus beat pe autostrada A-2. Alți șoferi au sunat speriați la 112, pentru că românul, în vârstă de 49 de ani, mergea cu camionul în zigzag și îi punea în pericol pe toți din trafic. Polițiștii l-au găsit în zona kilometrului 100 și, după câțiva kilometri, au reușit să-l oprească.

Când a coborât, abia se ținea pe picioare. Testul cu etilotestul a arătat 1,18 mg/l alcool în aerul expirat, adică de șapte ori peste limita legală pentru șoferii profesioniști (0,15 mg/l). A fost arestat și este cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Valorile testelor lui au fost 1,12 și 1,19 mg/l, nivel care depășește cu mult pragul la care încep consecințele penale (0,6 mg/l). Conform legii spaniole, riscă închisoare, amendă, muncă în folosul comunității și suspendarea permisului pentru o perioadă între un an și patru ani. Asta înseamnă că își poate pierde locul de muncă pentru mult timp.

Tot recent, un alt șofer de TIR, tot de 49 de ani, a fost arestat preventiv în România, după ce a fost prins conducând haotic pe autostrada A1, între Sibiu și Săliște. El avea 1,07 mg/l alcool în aerul expirat.

Acum o lună, poliția rutieră din Austria a făcut controale de viteză cu laser pe autostrada A4, într-o zonă unde limita este de 100 km/h, lângă Bruck an der Leitha. În numai o oră, au prins 31 de șoferi care depășeau viteza, iar doi dintre ei au ieșit în evidență.

Un șofer cu numere de Franța mergea cu 156 km/h. Polițiștii i-au luat imediat permisul românesc și nu l-au mai lăsat să-și continue drumul.

Alt șofer, cu mașină înmatriculată în Marea Britanie, a fost prins cu 181 km/h. Și lui i-au anulat permisul, i-au confiscat mașina și i-au oprit călătoria.

Poliția a oprit și un alt șofer care părea să fi consumat droguri. Testele au confirmat asta, iar permisul lui a fost suspendat temporar.

Toți vor fi raportați autorităților din Bruck an der Leitha pentru măsurile legale care urmează.