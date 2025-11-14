Premierul a spus că România va beneficia de fonduri europene semnificative prin programul SAFE, alcătuit din credite cu dobânzi avantajoase. Potrivit explicațiilor sale, aproximativ 12 miliarde de euro vor fi direcționate către achiziții militare, în timp ce 4 miliarde vor fi destinate infrastructurii de mobilitate civil-militară.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării urmează să aprobe lista detaliată a achizițiilor pe 24 noiembrie. Bolojan a menționat că echipele Ministerului Apărării, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne și Cancelariei lucrează în aceste zile la finalizarea documentelor necesare pentru ședința CSAT.

Premierul a subliniat că România trebuie să realizeze aceste achiziții în parteneriat cu alte state europene. El a indicat Germania drept unul dintre partenerii implicați, alături de alte țări cu care se poartă negocieri. Potrivit acestuia, discuțiile sunt avansate, întrucât termenul limită este foarte apropiat.

„Suma care a fost repartizată României prin acest program de credite, cu dobânzi foarte avantajoase, să fie alocată, cea mai mare parte este alocată, aproximativ 12 miliarde, pe achiziții militare, iar 4 miliarde sunt alocate pe infrastructură de mobilitate civil-militară”, a declarat Bolojan.

Bolojan a precizat că cele 4 miliarde de euro alocate infrastructurii vor avea ca prioritate finalizarea unor tronsoane importante de autostradă din zona Moldovei. El a menționat traseul Pașcani–Ungheni, care va asigura conectivitatea cu Republica Moldova, precum și direcția spre Suceava, ce va permite legătura cu Ucraina.

Premierul a explicat că aceste proiecte sunt esențiale pentru mobilitatea civil-militară și pentru integrarea regională. Fondurile vor fi folosite pentru lucrări ce vor permite o circulație rapidă și sigură, necesară atât în situații de urgență, cât și în contextul strategiei de apărare.

„Ceea ce facem în aceste zile înseamnă să definitivăm, împreună cu echipele Ministerului Apărării, cu cele de la Ministerul Economiei, cu cei din interne și cu Cancelaria, aceste achiziții, în așa fel încât pe data de 24, când este ședința CSAT-ului, să le putem aproba”, a explicat premierul.

Întrebat câți oameni ar putea fi angajați în urma dezvoltării industriei de armament, Bolojan a afirmat că numărul ar trebui să se exprime în mii de locuri de muncă noi. El a precizat că nu poate oferi cifre exacte înainte de finalizarea negocierilor din luna noiembrie.

„Asta înseamnă locuri de muncă în țara noastră, asta înseamnă transfer de tehnologie, capacitate de întreținere acestei dotări în anii următori din România, scăderea de costuri”, a explicat premierul.

Premierul a explicat că investițiile nu se limitează la achiziții rapide, ci vizează și formarea unei baze industriale solide în România. El a menționat că producția internă de echipamente militare va aduce locuri de muncă, transfer de tehnologie, capacitate de întreținere în țară și costuri mai reduse pe termen lung.

La întrebarea dacă ar putea fi vorba despre 10.000 sau 100.000 de angajați, premierul a spus că nu dorește să facă afirmații fără baze concrete. El a precizat că estimările inițiale vor putea fi prezentate după finalul negocierilor din noiembrie, iar detaliile tehnice și financiare vor fi clarificate în următoarele șase luni.