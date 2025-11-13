România a evitat riscul intrării în incapacitate de plată, a transmis Ilie Bolojan, care a afirmat că încrederea Comisiei Europene în politicile financiare ale țării a fost recâștigată.

El a explicat că măsurile de corecție bugetară aplicate în ultimele luni încep să producă efecte concrete, ceea ce ar urma să permită reducerea deficitului de la 9,5% la 8,4% până la finalul anului, în condițiile în care economia va beneficia și de un pachet de sprijin de 10 miliarde de euro în 2025.

Ilie Bolojan a declarat că prioritatea Guvernului a fost salvarea fondurilor europene, întrucât suspendarea acestora ar fi plasat România în imposibilitatea de a-și acoperi obligațiile financiare. El a spus că țara își revenise în ochii Comisiei Europene și că evitarea procedurii de incapacitate de plată confirmă acest lucru.

Potrivit lui, România are la dispoziție încă 10 miliarde de euro care trebuie absorbiți până anul viitor, ceea ce reprezintă cel mai mare pachet financiar de sprijin pentru economie. Bolojan a afirmat că acest sprijin va genera activitate în sectorul construcțiilor și va asigura locuri de muncă stabile.

„Trebuie să salvăm fondurile europene. Dacă nu câștigam încrederea CE, pe care o pierdusem, ni se suspendau fondurile europene, asta însemna că România intra în incapacitate de plată. Astăzi am evitat procedura de intrare în incapacitate de plată. Avem un plan, avem încă 10 miliarde până anul viitor pe care trebuie să îi absorbim. Este cel mai mare pachet financiar de sprijin pentru economie, înseamnă că firmele de construcții vor avea de lucru, oamenii vor avea de lucru. Dacă astăzi am proiectat un deficit de 8,4%, care a fost calculat pe ultimele luni, pentru că în primele luni am constatat că ne-am comportat la fel ca în anii trecuți. Pentru prima dată măsurile de corecție au arătat că, spre exemplu în luna octombrie ne-au scăzut cheltuielile cu salariile în domeniul public, să vă gândiți că noi cheltuim 13-14 miliarde de euro cu salariile”, a afirmat premierul Bolojan.

El a adăugat că măsurile de corecție bugetară au început să producă efecte vizibile în ultimele trei luni, menționând reducerea cheltuielilor cu salariile din sectorul public, după limitarea sau eliminarea unor sporuri. Bolojan a spus că aceste ajustări contribuie cu aproximativ un punct procentual la reducerea deficitului.

Premierul a admis că măsurile adoptate au avut efecte de contrast, ducând la scumpiri care au redus puterea de cumpărare. El a precizat însă că alternativa ar fi fost mult mai gravă, întrucât România s-ar fi putut confrunta cu dificultăți în plata salariilor și pensiilor.

Bolojan a subliniat că demonstrarea seriozității fiscale poate duce la creșterea credibilității țării și la scăderea dobânzilor la care România se împrumută.