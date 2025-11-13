Premierul Ilie Bolojan a spus că bugetul statului este împovărat acum de două mari probleme: pensiile speciale — mai ales cele ale magistraților — și numărul tot mai mare de concedii medicale și certificate de handicap. El a explicat că România plătește acum pentru greșelile făcute în trecut și că soluțiile propuse de el urmăresc atât rezolvarea problemelor actuale, cât și stabilitatea viitorului.

Despre pensiile magistraților, premierul a spus că propune ca acestea să fie de 70% din ultimul salariu, ceea ce ar însemna un venit de aproximativ 3.500 de euro net. Din această sumă s-ar reține o contribuție de 10% la sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. El a menționat că se poate discuta dacă această pensie este potrivită pentru magistrați, dar a subliniat că foarte puțini români primesc astfel de sume după o viață de muncă și că, oricum, este o pensie foarte bună pentru condițiile din România.

Bolojan a mai spus că întregul sistem de pensii trebuie reorganizat pentru a putea fi susținut pe termen lung. El a adăugat că, atât timp cât este premier, vrea să ia decizii care să ajute țara atât acum, cât și în viitor, astfel încât oamenii să aibă șanse egale și o pensie sigură și decentă.

„Putem discuta dacă e o pensie potrivită pentru un magistrat, dar foarte puțini români încasează așa ceva după o viață de muncă. Oricum ai spune, ce e azi în România e o pensie mai mult decât decentă. Cât sunt premier, vreau să fac lucrurile atât pentru azi, cât și pentru mâine, ca România să fie o țară în care să ai oportunități și să poți lua o pensie decentă, în siguranță”, a zis Bolojan într-un interviu pentru Euronews România.

Bolojan a vorbit și despre o altă problemă importantă: creșterea mare a concediilor medicale și a numărului de dosare de handicap, unde, potrivit lui, există multe exagerări.

El a spus că România cheltuiește în fiecare an 6 miliarde de lei pentru concediile medicale, iar statul plătește direct 1,2 miliarde de euro din această sumă, restul fiind acoperit de firmele private. Premierul a afirmat că numărul zilelor de concediu este mult prea mare și că apar situații în care oamenii se „îmbolnăvesc” exact înainte sau după sărbători, cum ar fi Crăciunul, Anul Nou sau Paștele.

El a spus că măsurile luate recent — care reduc plata pentru primele zile de concediu și cresc controalele — au început deja să dea rezultate. Într-o singură lună s-ar fi economisit aproape 50 de milioane de euro, iar dacă această tendință continuă, economia anuală ar fi foarte mare.

Premierul a precizat că nu se referă la persoanele bolnave cu adevărat, ci la concediile medicale acordate fără motive reale, lucru care, spune el, s-a întâmplat frecvent.

Bolojan a menționat și problemele legate de certificatele de handicap. El a spus că sunt localități unde numărul celor care primesc astfel de beneficii este mult mai mare decât ar fi normal. Premierul a avertizat că abuzurile din aceste sisteme produc dezechilibre economice și nedreptăți sociale și că, în afara cazurilor reale, multe dintre aceste situații nu reflectă adevărul.