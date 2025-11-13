Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit, cu o zi în urmă, o contestație a Asocierii SA & PE CONSTRUCT SRL (Leader), TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț (Moțca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8. Reamintim că acest contract a fost atribuit la data de 30 octombrie 2025. Contestația a fost depusă la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Astăzi, 13 noiembrie, CNIR a atribuit firmei de inginerie IRD ENGINEERING (Italia) contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii-A8. Oferta câștigătoare a avut o valoare de 30 de milioane de lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații.

Durata acestui contract finanțat din fonduri europene este de 98 de luni, incluzând perioada pentru realizarea lucrărilor și garanția. Rolul supervizorului este unul deosebit de important pentru ca va monitoriza progresul lucrărilor, conformitatea acestora, calitatea materialelor și a echipamentelor folosite, dar și performanța echipei de execuție, a precizat sursa citată anterior.

Conform CNIR, lotul 1 D Joseni-Ditrău face parte din secțiunea de munte a Autostrăzii Unirii (Miercurea Nirajului-Leghin), se desfășoară în județul Harghita și are o lungime de 14,4 km. Durata de realizare este de 34 de luni din care 10 pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Pe traseu sunt prevăzute 21 de pasaje și viaducte și un nod rutier la Joseni.

„Este al doilea contract de supervizare pe care CNIR îl atribuie pentru secțiunea montană a Autostrăzii A8, primul fiind al lotului 2A Ditrău-Grințieș”, a precizat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, pe contul său de Facebook.

Tot astăzi, 13 noiembrie, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și DRDP Buzău au efectuat o inspecție tehnică preliminară pe Lotul 3 al Autostrăzii A7, sectorul Pietroasele – Municipiul Buzău, în vederea recepției finale și deschiderii traficului rutier.

Verificările au vizat starea carosabilului, marcajele rutiere, elementele de siguranță și infrastructura conexă, cu scopul de a confirma conformitatea lucrărilor cu standardele tehnice și contractuale.

Lotul 3 reprezintă o verigă esențială în dezvoltarea coridorului rutier Moldova – Muntenia, iar deschiderea acestui tronson va fluidiza traficul și va reduce timpii de deplasare, potrivit CNAIR.