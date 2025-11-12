Blocul Național Sindical (BNS) va organiza miercuri, 12 noiembrie, un amplu protest în București, pentru a atrage atenția asupra efectelor politicilor de austeritate și a scăderii nivelului de trai. Reprezentanții confederației sindicale acuză Guvernul că „alimentează inflația” prin măsuri fiscale și că nu protejează suficient veniturile angajaților.

Potrivit unui comunicat, acțiunea de protest va începe la ora 10:00 în Piața Victoriei și se va desfășura sub forma unui marș până la Piața Constituției.

„Blocul Naţional Sindical (BNS) organizează miercuri, 12 noiembrie 2025, începând cu ora 10.00, un miting de protest în Piaţa Victoriei din Bucureşti, urmat de un marş până la Piaţa Constituţiei, cu opriri simbolice în faţa principalelor instituţii responsabile pentru politicile economice şi sociale ale ţării”, au transmis sindicaliștii.

Pe traseul marșului, protestatarii vor face opriri la Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Ministerul Mediului.

„Protestul are loc în faţa unui context economic şi social tot mai apăsător pentru salariaţii din România. Sub sloganul «Guvernaţi şi pentru noi! Nu doar pentru voi!», BNS cere Guvernului României măsuri urgente pentru oprirea scăderii puterii de cumpărare şi pentru îmbunătăţirea vieţii lucrătorilor! Este momentul să reacţionăm uniţi împotriva scăderii puterii de cumpărare şi a politicilor anti-salariaţi promovate de guvernanţi. Lucrătorii sunt din nou sacrificaţii de serviciu — deşi muncim mai mult, suntem tot mai săraci! Sărăcirea populaţiei a devenit politică de stat”, se arată în mesajul transmis de organizația sindicală.

BNS amintește că în 29 octombrie, alte confederații au ieșit în stradă alături de mii de angajați din sectorul public. Atunci, protestatarii acuzau Guvernul că prin măsurile economice adoptate „a atins toți oamenii cinstiți din această țară”.

Printre revendicările BNS se numără:

-oprirea politicilor guvernamentale care amplifică inflația și protejarea veniturilor salariaților;

-majorarea salariului minim brut pe economie;

-relansarea negocierilor colective la nivel național și sectorial;

-suspendarea reformelor bazate pe tăieri de posturi și salarii, precum și consultarea reală a partenerilor sociali;

-stabilirea unor criterii transparente pentru evaluarea personalului din instituțiile publice;

-scăderea poverii fiscale pe muncă și combaterea fermă a evaziunii fiscale;

-crearea unui program amplu de investiții publice pentru infrastructură, agricultură, sănătate, cercetare și industrie, alături de scheme de ajutor pentru domenii strategice precum auto, naval sau apărare.

În prezent, Guvernul pregătește o reformă administrativă care include restructurări și concedieri în sectorul bugetar, după ce a adoptat două pachete de măsuri menite să reducă deficitul. Printre modificările deja intrate în vigoare se află creșterea TVA, majorarea accizelor și extinderea CASS la noi categorii de contribuabili.

Executivul analizează, de asemenea, posibilitatea de a menține neschimbat salariul minim în 2026 — o perspectivă pe care sindicatele o resping categoric, susținând că ar accentua pierderea puterii de cumpărare a populației.