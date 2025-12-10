Doliu în lumea literaturii. A plecat la îngeri o mare scriitoare, Sophie Kinsella. Anunțul familiei și contextul morții autoarei
Decesul lui Sophie Kinsella a fost confirmat printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Instagram al scriitoarei, unde familia a comunicat că aceasta a murit în pace, înconjurată de lucrurile care i-au fost apropiate întreaga viață. Postarea sublinia faptul că ultimele zile au fost dedicate familiei și momentelor care îi aduceau confort, într-o perioadă marcată de boală și tratamente intense.
În declarația transmisă publicului, apropiații au scris:
„Suntem îndurerați să anunțăm că în această dimineață a trecut în neființă iubita noastră Sophie (alias Maddy, alias Mummy). A murit în pace, ultimele ei zile fiind pline de lucrurile pe care le iubea cu adevărat: familia, muzica, căldura, Crăciunul și bucuria. Nu ne putem imagina cum va fi viața fără strălucirea și dragostea ei pentru viață”.
Cei dragi au descris, de asemenea, modul în care scriitoarea a traversat perioada marcata de boală, amintind:
„În ciuda bolii sale, pe care a suportat-o cu un curaj inimaginabil, Sophie se considera cu adevărat norocoasă – pentru că avea o familie și prieteni minunați și pentru că a avut un succes extraordinar în cariera sa de scriitoare. Nu lua nimic de-a gata și era veșnic recunoscătoare pentru dragostea pe care o primea”.
Ultimul gând din mesaj a lăsat să se înțeleagă dimensiunea pierderii resimțite:
„Ne va lipsi atât de mult încât ni se rupe inima”.
Parcursul unei romanciere care a modelat literatura contemporană
Recunoscută pentru ritmul alert al poveștilor și umorul accesibil publicului larg, Sophie Kinsella a devenit una dintre cele mai citite autoare din segmentul ficțiunii moderne. Volumele sale s-au vândut în aproximativ 45 de milioane de exemplare, fiind traduse în peste 40 de limbi și publicate în peste 60 de țări, consolidându-i statutul internațional.
Născută Madeleine Sophie Townley în 1969, autoarea a crescut la Londra, urmând apoi studiile în politică, filosofie și economie la New College, Oxford.
Înainte de debutul literar, a lucrat ca jurnalistă financiară, o experiență care i-a influențat ulterior stilul și temele abordate. În tinerețe, s-a inspirat din operele unor scriitori precum Mary Wesley și Joanna Trollope, lucru care a încurajat-o să își exerseze disciplina narativă.
Primul roman, „The Tennis Party”, a fost conceput în câteva luni, la 24 de ani, după ce, potrivit propriei mărturisiri, și-a analizat atent structura unui roman de Jilly Cooper pentru a înțelege mecanismele de construcție a unei povești.
În această etapă incipientă, Kinsella a mărturisit că își dorea să fie percepută drept „autoare adevărată”, motiv pentru care primele sale scrieri au abordat teme mai sobre și personaje cu experiențe diferite de ale sale. Volumul a fost publicat în 1995 sub numele de Madeleine Wickham, pe fondul căsătoriei cu Henry Wickham, profesor și partenerul ei de viață încă din perioada studenției.
Momentul care a schimbat direcția carierei și apariția personajului Becky Bloomwood
După șase romane publicate sub numele său real, scriitoarea a decis, spre sfârșitul anilor 20, să experimenteze o nouă direcție literară. Ideea a prins contur atunci când a simțit nevoia de a scrie o poveste mai apropiată de experiențele cotidiene și de a integra un ton umoristic, pe care nu îl folosise anterior în mod direct.
A explicat într-un interviu pentru The Guardian această schimbare:
„M-am gândit: OK, fără să fiu defensivă, voi scrie o carte amuzantă despre lucrurile pe care le știu și o voi face să fie haioasă și ridicolă. Și dacă nu va avea succes, nu-i nimic”.
Rezultatul acestui demers a fost romanul „The Dreamworld of a Shopaholic”, în centrul căruia se află Becky Bloomwood, o tânără jurnalistă financiară cu dificultăți în gestionarea banilor și o pasiune constantă pentru shopping.
Pentru a marca ruptura față de stilul anterior, autoarea a adoptat pseudonimul Sophie Kinsella, alegând o combinație între numele său mijlociu și numele de fată al mamei. Manuscrisul a fost trimis editorilor sub această identitate, iar în anul 2000 prima carte din serie a fost lansată, cunoscând imediat un succes considerabil.
În următorii ani, au urmat două continuări rapide, iar seria s-a extins în timp la 10 romane, urmărind evoluția personajului Becky prin etape personale și profesionale. Adaptarea cinematografică, „Confessions of a Shopaholic”, a apărut în 2009, cu Isla Fisher și Hugh Dancy în rolurile principale, consolidând și mai mult popularitatea seriei.
Proiectele ulterioare și diversificarea stilistică
Pe lângă universul Shopaholic, Sophie Kinsella a publicat numeroase romane independente, abordând teme variate și stiluri narative adaptate unui public larg. Printre cele mai cunoscute titluri se numără „Can You Keep a Secret?” (2003) și „The Burnout” (2023). În 2015, a intrat și în literatura pentru tineri adulți cu romanul „Finding Audrey”, extinzându-și astfel aria de cititori.
De-a lungul carierei, operele sale au fost asociate etichetei „chick lit”, o clasificare față de care autoarea și-a exprimat adesea rezervele.
Într-un interviu pentru Daily Mail, declara:
„Când aud termenul «chick lit», simt o ușoară iritare, nu de supărare, ci de resemnare… Nimeni nu mi-a spus niciodată în față «Cărțile tale sunt inferioare», dar dacă oamenii spun «Cărțile tale sunt lecturi de plajă», eu răspund «Da, nu mă deranjează. Citiți-le pe plajă!’”.
În aprilie anul trecut, Sophie Kinsella a dezvăluit că suferă de glioblastom, diagnostic primit la sfârșitul anului 2022. În mesajul public publicat la acea vreme, explica faptul că anunțul fusese amânat pentru a le oferi copiilor șansa de a procesa situația într-un cadru privat și de a se adapta la noul context familial.
Ea a arătat atunci deschidere față de cititori, menționând că fusese internată într-un spital din Londra și exprimându-și recunoștința pentru sprijinul familiilor, prietenilor și echipelor medicale: „minunatelor echipe medicale care m-au îngrijit”.
Sophie Kinsella lasă în urmă soțul, Henry, alături de care și-a construit viața de familie, precum și cei cinci copii ai lor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.