Decesul lui Sophie Kinsella a fost confirmat printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Instagram al scriitoarei, unde familia a comunicat că aceasta a murit în pace, înconjurată de lucrurile care i-au fost apropiate întreaga viață. Postarea sublinia faptul că ultimele zile au fost dedicate familiei și momentelor care îi aduceau confort, într-o perioadă marcată de boală și tratamente intense.

În declarația transmisă publicului, apropiații au scris:

„Suntem îndurerați să anunțăm că în această dimineață a trecut în neființă iubita noastră Sophie (alias Maddy, alias Mummy). A murit în pace, ultimele ei zile fiind pline de lucrurile pe care le iubea cu adevărat: familia, muzica, căldura, Crăciunul și bucuria. Nu ne putem imagina cum va fi viața fără strălucirea și dragostea ei pentru viață”.

Cei dragi au descris, de asemenea, modul în care scriitoarea a traversat perioada marcata de boală, amintind:

„În ciuda bolii sale, pe care a suportat-o cu un curaj inimaginabil, Sophie se considera cu adevărat norocoasă – pentru că avea o familie și prieteni minunați și pentru că a avut un succes extraordinar în cariera sa de scriitoare. Nu lua nimic de-a gata și era veșnic recunoscătoare pentru dragostea pe care o primea”.

Ultimul gând din mesaj a lăsat să se înțeleagă dimensiunea pierderii resimțite:

„Ne va lipsi atât de mult încât ni se rupe inima”.

Recunoscută pentru ritmul alert al poveștilor și umorul accesibil publicului larg, Sophie Kinsella a devenit una dintre cele mai citite autoare din segmentul ficțiunii moderne. Volumele sale s-au vândut în aproximativ 45 de milioane de exemplare, fiind traduse în peste 40 de limbi și publicate în peste 60 de țări, consolidându-i statutul internațional.

Născută Madeleine Sophie Townley în 1969, autoarea a crescut la Londra, urmând apoi studiile în politică, filosofie și economie la New College, Oxford.

Înainte de debutul literar, a lucrat ca jurnalistă financiară, o experiență care i-a influențat ulterior stilul și temele abordate. În tinerețe, s-a inspirat din operele unor scriitori precum Mary Wesley și Joanna Trollope, lucru care a încurajat-o să își exerseze disciplina narativă.

Primul roman, „The Tennis Party”, a fost conceput în câteva luni, la 24 de ani, după ce, potrivit propriei mărturisiri, și-a analizat atent structura unui roman de Jilly Cooper pentru a înțelege mecanismele de construcție a unei povești.

În această etapă incipientă, Kinsella a mărturisit că își dorea să fie percepută drept „autoare adevărată”, motiv pentru care primele sale scrieri au abordat teme mai sobre și personaje cu experiențe diferite de ale sale. Volumul a fost publicat în 1995 sub numele de Madeleine Wickham, pe fondul căsătoriei cu Henry Wickham, profesor și partenerul ei de viață încă din perioada studenției.

După șase romane publicate sub numele său real, scriitoarea a decis, spre sfârșitul anilor 20, să experimenteze o nouă direcție literară. Ideea a prins contur atunci când a simțit nevoia de a scrie o poveste mai apropiată de experiențele cotidiene și de a integra un ton umoristic, pe care nu îl folosise anterior în mod direct.

A explicat într-un interviu pentru The Guardian această schimbare:

„M-am gândit: OK, fără să fiu defensivă, voi scrie o carte amuzantă despre lucrurile pe care le știu și o voi face să fie haioasă și ridicolă. Și dacă nu va avea succes, nu-i nimic”.

Rezultatul acestui demers a fost romanul „The Dreamworld of a Shopaholic”, în centrul căruia se află Becky Bloomwood, o tânără jurnalistă financiară cu dificultăți în gestionarea banilor și o pasiune constantă pentru shopping.

Pentru a marca ruptura față de stilul anterior, autoarea a adoptat pseudonimul Sophie Kinsella, alegând o combinație între numele său mijlociu și numele de fată al mamei. Manuscrisul a fost trimis editorilor sub această identitate, iar în anul 2000 prima carte din serie a fost lansată, cunoscând imediat un succes considerabil.

În următorii ani, au urmat două continuări rapide, iar seria s-a extins în timp la 10 romane, urmărind evoluția personajului Becky prin etape personale și profesionale. Adaptarea cinematografică, „Confessions of a Shopaholic”, a apărut în 2009, cu Isla Fisher și Hugh Dancy în rolurile principale, consolidând și mai mult popularitatea seriei.

Pe lângă universul Shopaholic, Sophie Kinsella a publicat numeroase romane independente, abordând teme variate și stiluri narative adaptate unui public larg. Printre cele mai cunoscute titluri se numără „Can You Keep a Secret?” (2003) și „The Burnout” (2023). În 2015, a intrat și în literatura pentru tineri adulți cu romanul „Finding Audrey”, extinzându-și astfel aria de cititori.

De-a lungul carierei, operele sale au fost asociate etichetei „chick lit”, o clasificare față de care autoarea și-a exprimat adesea rezervele.

Într-un interviu pentru Daily Mail, declara:

„Când aud termenul «chick lit», simt o ușoară iritare, nu de supărare, ci de resemnare… Nimeni nu mi-a spus niciodată în față «Cărțile tale sunt inferioare», dar dacă oamenii spun «Cărțile tale sunt lecturi de plajă», eu răspund «Da, nu mă deranjează. Citiți-le pe plajă!’”.

În aprilie anul trecut, Sophie Kinsella a dezvăluit că suferă de glioblastom, diagnostic primit la sfârșitul anului 2022. În mesajul public publicat la acea vreme, explica faptul că anunțul fusese amânat pentru a le oferi copiilor șansa de a procesa situația într-un cadru privat și de a se adapta la noul context familial.

Ea a arătat atunci deschidere față de cititori, menționând că fusese internată într-un spital din Londra și exprimându-și recunoștința pentru sprijinul familiilor, prietenilor și echipelor medicale: „minunatelor echipe medicale care m-au îngrijit”.

Sophie Kinsella lasă în urmă soțul, Henry, alături de care și-a construit viața de familie, precum și cei cinci copii ai lor.