Dispariția lui Edith Eger marchează sfârșitul unei vieți care a traversat unele dintre cele mai întunecate episoade ale istoriei moderne și s-a transformat într-o misiune globală de sprijin pentru victimele traumelor psihologice.

Editura Planeta din Spania a confirmat că Edith Eger a murit luni, fără a oferi detalii suplimentare despre cauză. În ultimele decenii, aceasta a fost recunoscută drept una dintre cele mai importante voci în domeniul psihologiei traumei, combinând experiența personală cu practica clinică.

Publicată în 2017, cartea sa „The Choice – Embrace the Possible”, tradusă în limba română ca „Alegerea”, a devenit rapid un fenomen internațional. Volumul spune povestea deportării sale la Auschwitz la doar 16 ani, pierderea părinților și drumul lung spre autovindecare.

Adaptarea pentru tineri, „Balerina de la Auschwitz”, a adus povestea sa în atenția unei noi generații, consolidând impactul global al mesajului său.

Experiența lui Edith Eger în lagărul de exterminare Auschwitz a fost marcată de cruzime extremă, dar și de momente care i-au decis supraviețuirea.

Baletul, pasiunea sa din copilărie, a devenit un instrument neașteptat de salvare. Forțată să danseze pentru medicul nazist Josef Mengele, responsabil de selecția deținuților, Eger a reușit astfel să evite moartea.

Părinții săi au fost trimiși în camerele de gazare chiar în ziua sosirii la Auschwitz. Ea și sora ei au fost ulterior transferate între mai multe lagăre, inclusiv Mauthausen și Gunskirchen.

În 1945, într-o stare critică, cu spatele fracturat și înconjurată de cadavre, a fost observată de un soldat american care i-a remarcat o mișcare slabă a mâinii. Intervenția acestuia i-a salvat viața.

După război, Edith Eger s-a stabilit inițial în Europa, unde și-a întâlnit viitorul soț, Béla Éger, și el supraviețuitor al Holocaustului. În 1949, cei doi au emigrat în Statele Unite.

Procesul de vindecare personală a durat decenii. A început studiile de psihologie ca adult și a obținut doctoratul în psihologie clinică la Universitatea din Texas, El Paso, la vârsta de 51 de ani.

Mentorul său, psihiatrul Viktor Frankl, a influențat profund dezvoltarea sa profesională și filozofia de viață. Ulterior, Eger a avut o practică clinică în California și a predat la Universitatea din California, San Diego.

A devenit o prezență constantă în media internațională și a susținut conferințe în întreaga lume, fiind considerată o autoritate în tratarea traumelor.

În lucrările și discursurile sale, Edith Eger a insistat asupra ideii că vindecarea este o alegere personală, chiar și în fața unor traume extreme.

„Cea mai bună răzbunare împotriva lui (Adolf) Hitler este traducerea cărţii mele în germană şi faptul că aceasta se vinde la Frankfurt”, a declarat autoarea într-un interviu acordat agenţiei EFE în 2018.

Ea a avertizat asupra riscurilor acceptării oarbe a autorității:

„Trebuie să pui la îndoială autoritatea înainte de a accepta lucrurile orbeşte, altfel ar dispărea democraţia”, a afirmat aceasta.

Referindu-se la societatea americană, Eger observa:

„În SUA, din păcate, grupurile (care promovează) supremaţia sunt foarte puternice. Este ceva foarte trist”, a spus ea.

Într-un text autobiografic publicat pe pagina sa, Edith Eger își descria parcursul personal și profesional:

„Sunt Dr. Edith Eva Eger. Încă din copilăria mea din Ungaria, prietenii și familia mi-au spus Edie. Am trăit o „viață normală”, o viață fericită, lipsită de evenimente, în liniștea ei binecuvântată. Apoi, încet, dar brusc, totul mi-a fost luat, schimbând pentru totdeauna cursul vieții mele. Am ajutat nenumărați oameni să ducă vieți împlinite depășindu-și problemele – indiferent cât de insurmontabile le considerau. Deși aș fi putut rămâne o victimă permanentă – marcată de lucruri aflate dincolo de controlul meu – am ales să mă vindec. De timpuriu, am realizat că adevărata libertate poate fi găsită doar prin iertare, renunțare și mers mai departe. Astfel, mi-am schimbat viața și am urmat cu determinare o carieră în psihologie. Combinând educația formală cu propriile mele provocări de viață, am ajutat nenumărați oameni să ducă vieți împlinite depășindu-și problemele – indiferent cât de insurmontabile le considerau. Aceasta este misiunea vieții mele și voi continua pentru totdeauna să ajut oamenii să aleagă vindecarea și să prospere. Aceasta este o promisiune!”, a scris aceasta pe pagina sa.

Născută în 1927, într-o familie de evrei maghiari, într-o localitate care trece succesiv în stăpânirea slovacă apoi nazistă, Edith de abia împlinește 16 ani când e evacuată de acasă, împreună cu rudele. Edith Eva Eger a crescut în Košice, în actuala Slovacie, unde s-a remarcat ca balerină și gimnastă, ajungând în echipa olimpică înainte de a fi exclusă din cauza legislației antievreiești.

În 1944, a fost deportată la Auschwitz, unde părinții săi au fost uciși. A supraviețuit datorită rezistenței fizice și psihice, dar și prin adaptare în condiții extreme.

După război, și-a construit o carieră în psihologie, devenind autoare de succes abia târziu în viață, la încurajarea psihologului Philip Zimbardo.

Cărțile sale, inclusiv „Alegerea”, „Darul: 12 lecții pentru a-ți salva viața” și „Balerina de la Auschwitz”, au fost traduse în numeroase limbi și s-au vândut în peste un milion de exemplare.

Într-un interviu acordat în 2021, Eger declara:

„Gândesc ca o persoană tânără; mă simt mai tânără acum, la 93 de ani, decât mă simțeam la 53 de ani. În acest moment, eu și fiica mea scriem împreună o carte de bucate cu preparate ungurești: gulaș secuiesc, pui cu paprika și strapačky slovac, care este preferatul fiicei mele. Chiar dacă sunt în America, sufletul meu este unguresc”, a spus ea.

După moartea sa, familia a transmis un mesaj: