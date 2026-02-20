Cauza decesului lui Lil Poppa a fost stabilită ca sinucidere prin împușcare în cap, potrivit Biroului Medical Examiner din Fulton County. La doar câteva zile înainte, rapperul american Lil Poppa a anunțat pe rețelele sociale lansarea videoclipului pentru single-ul său „Out Of Town Bae”.

Comunitatea hip-hop a reacționat cu un val de susținere și omagii pentru rapperul din Jacksonville, primind tributuri de la artiști precum Boosie Badazz, Mozzy, Dej Loaf și Nardo Wick, potrivit informațiilor publicate de Billboard.

Lil Poppa a semnat un contract cu CMG Records, casa de discuri a lui Yo Gotti, în 2022 și a lansat mai multe proiecte sub această etichetă, inclusiv albumul „Almost Normal Again”, lansat în august anul trecut. Într-un comunicat al casei de discuri, CMG a transmis că este șocată și devastată de pierderea lui Janarious „Lil Poppa” Wheeler, subliniind că acesta nu era doar un artist talentat, ci și un tânăr ambițios, cu profunzime și potențial nelimitat.

Comunicatul a continuat prin a evidenția că Lil Poppa a fost unul dintre acei artiști rari care și-au transpus gândit durerea, evoluția și adevărul în artă, iar pasiunea și autenticitatea sa au inspirat și conectat fani din toate colțurile vieții. Casa de discuri a subliniat că pierderea sa este devastatoare pentru toți cei care l-au cunoscut și iubit și a cerut ca familia și apropiații săi să fie menținuți în gânduri și rugăciuni. În final, CMG a promis să onoreze moștenirea lui Lil Poppa cu respect, afirmând că întreaga comunitate a fost îmbogățită de prezența sa și încheind mesajul cu „Trăiască Lil Poppa”.

„Suntem șocați și devastați de pierderea membrului nostru drag al familiei, Janarious „Lil Poppa” Wheeler. Poppa era mai mult decât un artist talentat — era un tânăr ambițios, cu o maturitate peste vârsta lui și un potențial nelimitat. Dragostea noastră pentru el nu cunoștea limite. A fost unul dintre acei artiști rari care și-au revărsat cu grijă durerea, evoluția și adevărul în arta lor. Pasiunea și autenticitatea lui au conectat și inspirat fani din toate categoriile sociale. Este o pierdere cu adevărat dureroasă pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit. Vă rugăm să vă gândiți la cei dragi lui și să vă rugați pentru ei. Poppa, promitem să îți păstrăm moștenirea cu onoare și respect. Cu toții suntem mai buni datorită ție. Trăiască Lil Poppa!”, a scris CMG într-o declarație.

Originar din Jacksonville, Florida, Lil Poppa era cunoscut pentru stilul său autentic și versurile care reflectau realitățile dure ale vieții de stradă. Artistul a devenit o figură centrală a genului „pain rap”, folosindu-și muzica pentru a procesa traumele personale și experiențele dure ale vieții urbane.

„Biroul medicului legist al comitatului Fulton va examina cadavrul domnului Janarious Wheeler joi, 19 februarie 2026. În prezent, atât cauza, cât și circumstanțele decesului sunt în curs de investigare”, au transmis anterior autoritățile din Fulton County.

Cariera sa a început să prindă amploare în 2018, odată cu lansarea proiectului Under Investigation. Succesul a fost consolidat de piesa „Purple Hearts”, un tribut emoționant creat după ce a supraviețuit unui incident armat violent. Ascensiunea rapidă i-a adus un contract major cu Interscope Records și ulterior colaborarea cu Collective Music Group, sub îndrumarea lui Yo Gotti.

De-a lungul carierei, Lil Poppa a lansat proiecte de succes precum Blessed I Guess, care a marcat debutul său în topul Billboard 200, și Under Investigation 3. Cele mai populare piese ale sale includ „Love & War” și „Eternal Living”, melodii care au cimentat statutul său în industria muzicală.

Moartea sa survine într-un moment în care cariera sa era în plină ascensiune, iar lansarea recentă demonstrează că Lil Poppa continua să fie activ și creativ în industria muzicală.