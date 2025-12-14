Originară din Piatra Neamț, Anda-Louise Bogza și-a început parcursul artistic la Conservatorul din Iași. Formarea sa muzicală a continuat la Universitatea Națională de Muzică din București, unde a studiat sub îndrumarea renumitei profesoare Arta Florescu. Ulterior, soprana și-a desăvârșit pregătirea profesională la Academia de Muzică din Praga, oraș care avea să devină și locul în care s-a stabilit definitiv și unde și-a construit o carieră remarcabilă.

Moartea Andei-Louise Bogza a lăsat un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o și au admirat-o, atât ca artist, cât și ca om. Angela Gheorghiu, profund marcată de pierderea prietenei sale, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat șocul și tristețea față de dispariția prematură a sopranei, evocând sensibilitatea, forța vocii și valoarea sa de muzician desăvârșit.

„Sunt șocată și extrem de întristată să aflu de dispariția prematură a colegei și prietenei mele Anda-Louise Bogza. O voce sensibilă, puternică și un muzician desăvârșit. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a scris Angela Gheorghiu pe rețelele de socializare.

Soprana Anda-Louise Bogza s-a stins din viață astăzi, 13 decembrie, la vârsta de 60 de ani, după o lungă suferință. Născută în România, Anda-Louise Bogza și-a început parcursul muzical la Liceul de Muzică „George Enescu” din București, continuându-și studiile la Academia de Muzică din Praga, oraș în care s-a stabilit ulterior. Cariera sa a debutat ca prim-solistă pe scenele Operei de Stat și Teatrului Național din Praga, instituții în care a interpretat de-a lungul timpului roluri importante din repertoriul liric. Pentru prestația sa în rolul „Minnie” din opera „La fanciulla del West” de Puccini, artista a fost distinsă cu Premiul „Thalia”.

Anda-Louise Bogza a avut o carieră internațională, evoluând pe scene renumite din Europa, Asia și America. Printre rolurile sale emblematice se numără „Aida” de Giuseppe Verdi, interpretat pe scenele Operei de Stat din Viena, Operei de Stat din Berlin, Deutsche Oper Berlin și Operei din Leipzig. De asemenea, soprana a fost aclamată în rolul „Floria Tosca” din opera lui Giacomo Puccini, pe scene precum Maggio Musicale Fiorentino, Oper Frankfurt, Opera Națională din Bordeaux, Opera din Israel, Opera Națională din București, dar și la Festivalul de la Salzburg.

Ambasada României în Republica Cehă a transmis „cu imens regret” vestea trecerii în neființă a artistei, aducându-i un omagiu și descriind-o drept „o voce splendidă, cu sonorități profunde, răscolitoare”. Oficialii au subliniat și statutul său de „nume de rezonanță internațională” și contribuția sa ca „membru activ al comunității românești de la Praga”.