Joseph „Country Joe” McDonald a fost un muzician american cunoscut mai ales ca lider al trupei Country Joe and the Fish. El a devenit celebru în anii 1960 pentru cântecele sale de protest împotriva războiului din Vietnam. Cel mai faimos cântec al său a fost „I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag”. L-a cântat la festivalul Woodstock în 1969, împreună cu „Fish Cheer”, un strigăt prin care publicul spunea literele unui cuvânt amuzant la cererea lui. Această interpretare a devenit un simbol al mișcării anti-război.

McDonald s-a născut pe 1 ianuarie 1942, în Washington, D.C. A crescut în El Monte, California. A cântat la trombon în trupe de dans în weekenduri. La 17 ani s-a înrolat în Marina Statelor Unite și a servit între 1959 și 1962, inclusiv în Japonia. Experiența militară i-a influențat ulterior cântecele de protest. După armată, a urmat cursuri la Los Angeles City College, dar a renunțat pentru muzică. În 1965 s-a mutat în zona Bay Area și a fondat Country Joe and the Fish împreună cu chitaristul Barry Melton în Berkeley.

Trupa a lansat primul album, „Electric Music for the Mind and Body”, în 1967. Albumul nu conținea „Fixin’-to-Die Rag” sau „The Fish Cheer” din cauza fricii de cenzură, dar avea cântece de protest, cum ar fi „Superbird”, care satiriza președintele Lyndon Johnson. Versurile mai controversate au apărut pe al doilea album. McDonald spunea că mesajul cântecului său era diferit: el nu dădea vina pe soldați, ci pe politicieni și pe cei care fac bani din război.

Familia sa avea vederi politice de stânga. Părinții lui fuseseră membri ai Partidului Comunist și mai târziu ai altor partide socialiste. McDonald a crescut citind ziare de stânga și a învățat despre complexul militar-industrial. Aceste lucruri l-au ajutat să scrie versuri critice la adresa războiului și să arate perspectiva soldaților.

După destrămarea trupei în 1971, McDonald a continuat să facă muzică solo. A lansat zeci de albume, abordând teme de mediu și drepturi civile. La 50 de ani după ce a scris „Fixin’-to-Die Rag”, l-a cântat la un protest antinuclear, la Laboratorul Livermore, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la bombardamentul de la Hiroshima. McDonald a rămas un muzician și activist cunoscut, un simbol al muzicii de protest și al culturii psihedelice din anii 1960.