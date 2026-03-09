Potrivit informațiilor publicate de BBC, artistul britanic de rap Dot Rotten ar fi murit în Gambia. Acesta s-a născut sub numele de Joseph Ellis în cartierul Stockwell din Londra. Artistul a devenit cunoscut pentru stilul său distinctiv, care combina ritmuri puternice cu refrene emoționante. De-a lungul carierei a colaborat cu mai mulți artiști cunoscuți, printre care Chip, D Double E, Cher Lloyd și Ed Sheeran.

Grime este un gen de muzică electronică dance care a apărut la începutul anilor 2000 în Londra. Stilul s-a dezvoltat din curentul dance britanic anterior numit UK garage și a fost influențat de alte stiluri muzicale precum jungle, dancehall și hip-hop.

În 2012, artistul a ajuns în Top 20 cu single-ul Overload. Rapperul a explicat că versurile piesei au fost inspirate de experiențele sale legate de o depresie majoră. Piesa a fost compusă în stil liber, fără ca artistul să scrie în prealabil versurile, iar acesta a mărturisit că nu intenționa inițial să o lanseze, deoarece era foarte personală, însă melodia a avut un succes important și a primit numeroase reacții din partea publicului.

„Întreaga piesă a fost compusă în stil liber, nu am scris niciun cuvânt pentru ea. Nu este piesa pe care am vrut să o lansez, dar a avut un mare succes și apreciez toate reacțiile pe care le-am primit”, a declarat el pentru Distract TV.

În ultimii ani ai carierei, artistul s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat mai mult pe activitatea de producător muzical. Sub numele de scenă Zeph Ellis, a produs piese pentru artiști precum Headie One, D-Block Europe și Nines.

Una dintre cele mai cunoscute creații instrumentale ale sale este piesa XCXD BXMB. Aceasta a fost preluată integral ca sample de către AJ Tracey în piesa Naila și de către Kano în Garageskankfreestyle.

Cariera muzicală a lui Joseph Ellis a început foarte devreme. La vârsta de șapte ani compunea deja muzică pe un computer Atari. În 2007 a lansat primul său mixtape, This Is the Beginning, folosind numele de scenă Young Dot.

Un an mai târziu, și-a schimbat numele de scenă în Dot Rotten, un acronim pentru expresia „Dirty on Tracks, Righteous Opinions Told to Educate Nubians”. Numele conținea și o referință ironică la personajul Dot Cotton, interpretat de actrița June Brown în serialul britanic EastEnders.

Piesele sale au fost descrise de revista Clash drept unele dintre cele mai relevante lucrări instrumentale din grime, stabilind un punct de referință pentru stilurile de producție din acest gen muzical.

După ce a fost difuzat pe platformele Rinse FM și SB:TV, artistul a obținut un contract cu casa de discuri Mercury Records. Ulterior a avut mai multe apariții ca invitat pe albumele altor artiști, printre care Goodbye to You al lui Ed Sheeran, Speeding By al artistei Mz Bratt și Dub on the Track al lui Cher Lloyd.

De asemenea, a fost invitat de Gary Barlow să participe la single-ul caritabil Teardrop lansat pentru campania Children in Need din 2011. Melodia a fost o versiune cover a piesei trupei Massive Attack și i-a reunit pe artiștii Chipmunk, Wretch 32, Labrinth, Ms Dynamite și Rizzle Kicks.