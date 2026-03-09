Sfinții 40 de Mucenici 2026. Ziua de 9 martie este cunoscută în România ca sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, soldați creștini martirizați pentru credința lor. Această zi religioasă s-a integrat perfect cu începutul anului agricol tradițional, dând naștere unei sărbători populare românești: Mucenicii sau Măcinicii.

În credința populară, ziua de 9 martie marchează încheierea „zilelor babelor”, perioadă în care iarna mai poate reveni, și debutul „zilelor moșilor”, zile mai calde care pregătesc pământul pentru semănat. În această zi, oamenii practică ritualuri menite să alunge frigul:

Lovirea pământului cu bâte sau maiuri, însoțită de descântece, pentru a atrage căldura.

Copiii sar peste foc, simbol al purificării și al alungării gerului.

Scoaterea plugului la arat, curățat și purificat de fierarul satului, marcând începutul lucrărilor agricole de primăvară.

De asemenea, ziua Mucenicilor era considerată potrivită pentru prognoza vremii: ploaia de 9 martie indica ploaie de Paști, iar tunetul anunța o vară bogată pentru recolte.

Cei 40 de mucenici erau soldați creștini în slujba împăratului Licinius. Refuzând să se închine idolilor, au fost bătuți și întemnițați, iar apoi condamnați la moarte prin înghețare în lacul Sevastia. În timpul martiriului, s-au produs minuni: gheața s-a topit, iar peste mucenici au coborât cununi strălucitoare. În zorii zilei, ei au fost scoși vii, dar au murit în final pentru credința lor.

Numele celor 40 de mucenici sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton și Aglaie.

Acești martiri reprezintă dăruirea totală față de Hristos și sacrificiul suprem pentru credință.

Conform tradiției creștine, numărul este 40, însă în tradiția geto-dacică se amintește de 44, corespunzând zilelor dintre 9 martie și 23 aprilie. Această variație reflectă sincretismul dintre religia creștină și obiceiurile populare românești.

În ziua de 9 martie, tradițiile populare impun ca gospodarii să nu muncească în casă sau în gospodărie, pentru a evita 40 de zile de boală, iar ouăle din cuibare să fie lăsate în pace, pentru spor la ouă și pui pe tot parcursul anului. În unele regiuni, precum Oltenia, casele și locuitorii erau afumați pentru a fi protejați de animale și lighioane sălbatice.

De asemenea, în satele românești se obișnuia scoaterea plugului la arat, acesta fiind reparat, curățat și purificat de fierarul satului, marcând astfel deschiderea ciclului sărbătorilor și lucrărilor agricole de primăvară.