În calendarul creștin ortodox, la 1 martie este pomenită Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia. În aceeași zi sunt pomeniți și Sfânta Cuvioasă Domnina, în calendarul ortodox, Sfânta Eudochia în cel greco-catolic și Sfântul Albin, episcop, în calendarul romano-catolic.

Potrivit tradiției consemnate în „Viețile Sfinților”, Evdochia s-a născut în vremea împăratului Traian, între anii 98 și 117, în cetatea Iliopolis din Fenicia. Era de neam samarineancă și era cunoscută pentru frumusețea ei ieșită din comun. Frumusețea ei era atât de mare încât niciun zugrav nu o putea reda pe deplin, iar prin aceasta atrăgea mulți oameni și aduna averi considerabile.

Se spune că adunase bogății aproape asemănătoare cu vistieriile împărătești. Inima ei era însă împietrită, iar schimbarea a venit într-o noapte, când a auzit citirea unui monah pe nume Gherman, care vorbea despre judecata lui Dumnezeu și despre răsplata drepților și pedeapsa păcătoșilor.

Impresionată de cele auzite, Evdochia l-a chemat pe monah și a cerut îndrumare pentru mântuire. A fost botezată de episcopul Teodot și dusă la o mănăstire de călugărițe. Pentru râvna ei, a fost aleasă egumenă. A trăit 56 de ani după botez și a fost ucisă în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, având sfârșitul în prima zi a lunii martie.

Printre cele mai importante sărbători cu cruce roșie din martie se numără Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, prăznuiți pe 9 martie, și Buna Vestire, sărbătorită pe 25 martie.

Sfinții 40 de Mucenici sunt pomeniți pentru suferințele îndurate în lacul Sevastiei, pentru credința lor. În tradiția populară, ziua este cunoscută și pentru obiceiul mucenicilor sau măcinicilor, când se oferă de pomană 40 de pahare de vin sau rachiu și colaci.

Pe 25 martie este Buna Vestire sau Blagoveștenia, zi în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Mântuitor. Este o zi de dezlegare la pește în Postul Mare și este considerată una dintre cele mai mari sărbători închinate Maicii Domnului.

În fiecare duminică din Postul Mare se oficiază slujbe speciale, precum Canonul cel Mare și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. În martie 2026, duminicile importante sunt Duminica Ortodoxiei, Duminica Sfântului Grigorie Palama, Duminica Sfintei Cruci și Duminica Sfântului Ioan Scărarul.

Între 1 și 9 martie, în majoritatea zonelor din țară, românii își aleg o „babă”. Obiceiul este legat de legenda Babei Dochia, care își leapădă cojoacele, semn al încălzirii vremii. Dacă ziua aleasă este frumoasă, anul va fi bun, iar dacă este mohorâtă, anul va aduce necazuri. În Muntenia, perioada Babelor se poate întinde până pe 12 martie.

După zilele Babelor urmează zilele Moșilor, între 9 și 18 martie. În unele zone, și bărbații își aleg un Moș, iar vremea din acea zi ar arăta cum va fi anul pentru ei.

Pe 1 martie este sărbătorit Mărțișorul, simbol al renașterii naturii. Mărțișorul se poartă toată luna și apoi se agață într-un pom înflorit. În Dobrogea se poartă până la venirea berzelor, iar în Moldova este oferit și bărbaților, care la rândul lor dăruiesc mărțișoare pe 8 martie.

Pe 17 martie sunt Alexiile, sărbătoare legată de Sfântul Alexie, considerat în tradiția populară patron al viețuitoarelor care iernează. Se spune că în această zi se dezleagă pământul și ies la lumină ființele ascunse peste iarnă.

La echinocțiul de primăvară, în jurul datei de 20 sau 21 martie, fetele pun grâu la încolțit, iar felul în care crește ar arăta cum va fi anul.

Pe 25 martie, pe lângă Buna Vestire, este și Ziua Cucului. Se spune că primul cântec al cucului anunță primăvara, iar oamenii fac focuri și dau de pomană pâine și sare.

Martie este, în tradiția populară, și luna începutului muncilor agricole. Există numeroase superstiții legate de ploi, de cântecul cucului sau de starea vremii. Se spune că dacă martie este cu rouă, după Paști va ploua mult, iar dacă cineva are guturai în această lună, va fi sănătos tot anul.