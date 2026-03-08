Vicepreședintele FICSIMM (Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri), Loredana Mihăilă, analizează într-un material postat pe pagina sa de Facebook impactul noii bonificații de 3% prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2026, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147 din 25 februarie 2026.

Mecanismul recompensează contribuabilii disciplinați, însă condițiile sunt stricte, iar orice abatere poate anula integral facilitatea.

Publicată la final de februarie, ordonanța introduce un pachet amplu de măsuri pentru relansare economică. Printre acestea se regăsește și o bonificație fiscală de 3% din impozitul datorat pentru anul 2025, aplicabilă atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice care obțin venituri independente.

În analiza sa, Loredana Mihăilă subliniază că, deși procentul pare redus, efectul cumulat la nivelul economiei poate fi semnificativ. Totuși, mecanismul nu este lipsit de capcane, iar aplicarea lui presupune o atenție sporită la detalii.

Potrivit art. 7 din OUG nr. 8/2026, bonificația de 3% se aplică impozitului pe profit anual sau impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025, inclusiv pentru anii fiscali modificați care încep în 2025. Măsura vizează toate categoriile de plătitori, inclusiv entitățile din cadrul grupurilor fiscale.

Autoarea arată că, deși bonificația se acordă din oficiu de către ANAF, prin emiterea unei decizii automate după expirarea termenelor de depunere a declarațiilor, companiile trebuie să fie vigilente. Ea atrage atenția că pot apărea erori legate de transferul sumelor din contul unic în conturile corespunzătoare impozitului pe profit sau micro, iar aceste inadvertențe pot afecta situația fiscală.

Condițiile sunt cumulative și nu admit excepții. În primul rând, contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declarațiile conform vectorului fiscal, nu doar declarația de profit. În al doilea rând, impozitul datorat pentru 2025 trebuie stins integral și la termen. Simplul fapt că plata a fost efectuată nu este suficient, dacă aceasta nu a fost făcută la timp.

Cea de-a treia condiție este considerată cea mai severă: la data depunerii declarației, contribuabilul nu trebuie să înregistreze nicio altă obligație fiscală restantă. Orice rest de TVA, contribuție socială sau altă obligație bugetară neachitată poate bloca integral acordarea bonificației. Autoarea explică faptul că legiuitorul a instituit practic regula restanței zero.

Un alt aspect esențial privește destinația sumelor. Bonificația nu se restituie în numerar, ci se utilizează exclusiv pentru compensarea cu alte obligații fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală.

În plus, materialul semnat de Loredana Mihăilă atrage atenția asupra riscului declarațiilor rectificative. Dacă ulterior acordării bonificației contribuabilul depune o declarație rectificativă prin care majorează impozitul datorat cu mai mult de 3% sau primește o decizie de impunere suplimentară în urma unui control fiscal, facilitatea se anulează integral. Nu există recalcul proporțional. În schimb, dacă impozitul este diminuat prin rectificativă, bonificația se recalculează corespunzător.

Articolul 8 al ordonanței reglementează bonificația pentru persoanele fizice care depun Declarația unică pentru veniturile realizate în 2025, în temeiul art. 122 din Codul fiscal. Sunt vizate veniturile din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții și alte surse pentru care impozitul nu este reținut la sursă.

Diferența majoră față de termenul obișnuit al Declarației unice este data-limită. Pentru a beneficia de bonificație, contribuabilii trebuie să depună declarația și să achite integral impozitul pe venit, CAS și CASS până la 15 aprilie 2026, nu până la 25 mai 2026, cum este termenul general.

Autoarea subliniază că intervalul de timp este foarte scurt, având în vedere că ordonanța a fost publicată la 25 februarie. Practic, contribuabilii au la dispoziție mai puțin de șapte săptămâni pentru a-și calcula obligațiile, a depune declarația și a efectua plata integrală.

Spre deosebire de persoane juridice, în cazul persoanelor fizice bonificația nu este acordată automat de ANAF. Contribuabilul o determină singur, o evidențiază distinct în Declarația unică și diminuează corespunzător impozitul de plată, sub rezerva verificării ulterioare a organului fiscal.

Un element favorabil este posibilitatea depunerii unei declarații rectificative până la 15 aprilie 2026 pentru cei care au transmis deja declarația fără a aplica bonificația. De asemenea, plățile efectuate anterior intrării în vigoare a ordonanței sunt luate în calcul.

În analiza sa, Loredana Mihăilă oferă exemple concrete pentru a ilustra impactul măsurii. O microîntreprindere cu un impozit anual de 30.000 de lei ar beneficia de o reducere de 900 de lei. O persoană fizică cu un impozit de 10.000 de lei ar economisi 300 de lei. O companie cu impozit pe profit de 100.000 de lei ar obține o bonificație de 3.000 de lei.

Deși sumele nu sunt spectaculoase, ele pot acoperi cheltuieli operaționale sau costuri administrative. La nivel sistemic, însă, miza este mai amplă. Editorialul arată că statul are interesul de a încuraja plata anticipată și conformarea voluntară, iar bonificația funcționează ca un discount pentru plata promptă, similar practicilor din mediul comercial.

Principalul risc rămâne excluderea involuntară. O restanță minoră, o declarație omisă sau o întârziere de câteva zile pot elimina dreptul la bonificație fără posibilitatea de a invoca circumstanțe atenuante. Din acest motiv, autoarea recomandă verificarea atentă a dosarului fiscal înainte de termenele relevante.

Recomandări pentru contribuabili

Pentru persoanele juridice, recomandarea este verificarea completă a vectorului fiscal, depunerea tuturor declarațiilor și asigurarea inexistenței oricărei restanțe la momentul depunerii declarației anuale. Deși bonificația se acordă automat, lipsa unei singure condiții duce la pierderea facilității.

Pentru persoanele fizice care depun Declarația unică, accentul cade pe respectarea termenului de 15 aprilie 2026 pentru depunere și plată integrală. Cei care au depus deja declarația pot rectifica în același interval pentru a beneficia de reducere.

La final, Loredana Mihăilă subliniază că bonificația de 3% nu este considerată o facilitate generoasă, însă este una reală și accesibilă contribuabililor disciplinați. Valoarea sa rezidă mai ales în semnalul transmis: diferențierea între cei care își îndeplinesc la timp obligațiile fiscale și cei care nu o fac. Dacă mecanismul va deveni recurent, ar putea reprezenta un pas către o cultură fiscală bazată nu doar pe sancțiune, ci și pe recompensă.

Postarea integrală publicată de Loredana Mihăilă