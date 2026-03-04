Sorin Grindeanu a criticat în termeni duri deciziile premierului Ilie Bolojan, susținând că măsurile fiscale adoptate ar fi favorizat companiile mari în detrimentul persoanelor vulnerabile. Liderul social-democrat afirmă că reducerea unor taxe ar fi diminuat semnificativ veniturile la bugetul de stat.

În mesajul publicat online, Sorin Grindeanu susține că anumite decizii fiscale au eliminat mecanismele menite să limiteze transferul profiturilor în afara țării și au redus nivelul impozitelor pentru companiile multinaționale.

„Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați.

Iar acum ne cere să fim „responsabili” când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului.

I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!”, a transmis Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Mesajul liderului social-democrat sugerează existența unor tensiuni în interiorul coaliției guvernamentale, mai ales în privința modului în care sunt stabilite prioritățile bugetare. Criticile sale indică nemulțumiri legate de echilibrul dintre politicile economice și sprijinul social oferit de stat.

Declarațiile vin într-un moment în care partidele aflate la guvernare negociază ultimele detalii ale bugetului, document esențial pentru stabilirea direcțiilor economice ale țării în următoarea perioadă.

Premierul Ilie Bolojan a respins criticile formulate de Sorin Grindeanu și a declarat că atmosfera din cadrul ședinței de coaliție a fost una normală, fără dispute majore între participanți. Potrivit acestuia, întâlnirea a avut loc miercuri dimineață și s-a încheiat cu acordul privind finalizarea ultimelor corecturi la proiectul de buget.

„Astăzi, la şedinţa de coaliţie, ne-am închis în bună regulă şi vă rog să-i întrebaţi pe ceilalţi participanţi dacă au fost ceva discuţii contradictorii pe aceste propuneri. Întâlnirea a fost de dimineaţă, a fost în bună regulă, a rămas că se vor face ultimele corecturi, că se va trimite până la sfârşitul acestei săptămâni bugetul, în detaliu, către toate partidele şi că săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, guvernul va trimite bugetul la Parlament în vederea adoptării. Când am venit la dumneavoastră am văzut acest comunicat. El este în contradicţie în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea. Acesta este adevărul. Dar vă rog să întrebaţi şi pe ceilalţi participanţi, că au fost cel puţin şase-şapte colegi de la toate partidele acolo şi vă pot confirma că discuţiile s-au dus într-o direcţie normală”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a mai afirmat că diferența dintre discuțiile din cadrul întâlnirii și mesajele apărute ulterior în spațiul public este dificil de explicat. El a sugerat că astfel de reacții pot afecta imaginea coaliției și pot crea tensiuni inutile într-o perioadă complicată pentru economia României.

„Este de neînţeles de ce atunci când discutăm lucruri serioase într-o perioadă dificilă pentru România, în spaţii în care sunt şedinţe lucrurile se derulează normal, după care, la câteva ore, comunicatele legate de ceea ce s-a discutat acolo sunt total diferite de realitate”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că disputele publice nu ajută nici partidele din coaliție și nici procesul de elaborare a bugetului. În opinia sa, prioritatea Guvernului trebuie să fie adoptarea rapidă a unui buget echilibrat.