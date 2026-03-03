Într-un comunicat transmis marți, PSD transmite că „cere partidelor din Coaliție să nu blocheze adoptarea Legii bugetului”. Formațiunea subliniază că negocierile privind construcția bugetară trebuie să reflecte prioritățile tuturor partidelor aflate la guvernare.

„PSD solicită partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind elaborarea Bugetului de stat pentru anul 2026, plecând de la principiul că alocările de fonduri trebuie să reflecte politicile publice ale tuturor partidelor din Coaliție, nu doar ale unora! Din această perspectivă, cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an”, se arată în comunicat.

Social-democrații susțin că Programul de solidaritate propus are un impact redus asupra finanțelor publice, dar este esențial pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile afectate de inflație și de măsurile de austeritate adoptate anterior.

PSD arată că din veniturile bugetare estimate la peste 860 de miliarde de lei ar urma să fie alocate aproximativ 3,4 miliarde de lei (0,4%) pentru susținerea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor și a copiilor din familii defavorizate. Formațiunea precizează că finanțarea provine din veniturile colectate din taxe și impozite, la fel ca toate celelalte cheltuieli bugetare.

„Deci invocarea «indicării surselor de finanțare» pentru astfel de alocări reflectă fie rea-credință, fie o înțelegere rudimentară a construcției fiscal-bugetare”, afirmă PSD.

Partidul condus de Sorin Grindeanu consideră că distribuirea resurselor bugetare este o chestiune eminamente politică.

„Este strict o decizie politică modul în care se distribuie veniturile bugetare. Iar din perspectiva PSD, măsurile din Programul de solidaritate sunt rezonabile din punct de vedere financiar, dar absolut necesare din punct de vedere social. Ca atare, PSD solicită partenerilor de guvernare să nu blocheze adoptarea bugetului prin respingerea sau reducerea alocărilor pentru Programul de solidaritate.”

În comunicat, social-democrații atrag atenția că dezbaterea bugetară nu trebuie limitată exclusiv la indicatorii financiari.

„Guvernarea nu se poate rezuma doar la cifrele bugetare. Guvernarea trebuie să fie în primul rând pentru oameni și trebuie să țină cont de greutățile lor.”

Totodată, PSD transmite că „stabilitatea politică” invocată în spațiul public nu este responsabilitatea exclusivă a formațiunii și nu trebuie utilizată selectiv.

„Stabilitatea politică” este responsabilitatea tuturor partidelor din arcul guvernamental care au obligația să respecte alegătorii celorlalți parteneri de guvernare”, se mai arată în comunicat.

Declarațiile vin în contextul negocierilor tensionate privind forma finală a bugetului de stat pentru 2026, document esențial pentru echilibrul financiar și stabilitatea politică a actualei Coaliții.