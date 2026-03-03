Ionel Ciunt, președintele Comisiei de Agricultură din cadrul Camera Deputaților, a anunțat în mediul online că două inițiative legislative se află pe circuitul de avizare.

Una dintre propuneri vizează acordarea unui sprijin financiar de 15 euro pentru fiecare familie de albine, până în anul 2028, potrivit agrointel.ro.

Deputatul a transmis că a inițiat două proiecte de lege care ar urma să ajute apicultorii români, respectiv acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15 euro pe familia de albine și scutirea de la plata impozitului pentru autovehiculele utilizate exclusiv la transportul stupilor în pastoral.

El a arătat că aceste demersuri sunt justificate, având în vedere rolul economic, ecologic și social al apiculturii, dar și obligația statului de a sprijini activitatea din acest sector.

„Am inițiat și sunt pe „circuitul” de avizare legislativă două proiecte de lege care vor ajuta apicultorii români: – Scutirea de la plata impozitului pe autovehiculele utilizate exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

– Acordarea unui sprijin financiar pentru apicultori, în valoare de 15 euro/familie de albine până în anul 2028. Apreciez că sunt justificate aceste demersuri, având în vedere rolul economic, ecologic și social al apiculturii, dar și obligația statului de a sprijini activitatea apicolă”, a transmis într-o postare deputatul PSD Ionel Ciunt.

Potrivit informațiilor disponibile, data de referință pentru acordarea sprijinului este 31 decembrie. Plata ar urma să se facă pentru efectivul de familii de albine deținut la această dată de fiecare stupină eligibilă, dacă inițiativa va fi adoptată în forma propusă.

A doua inițiativă vizează scutirea de la plata impozitului pentru autovehiculele folosite exclusiv la transportul stupilor în pastoral.

Până în acest an, apicultorii beneficiau de scutire de la plata impozitului pentru camioanele apicole. După eliminarea facilității din Codul Fiscal, decizia privind acordarea scutirii a fost transferată autorităților locale.

În prezent, crescătorii de albine mai pot fi scutiți de plata impozitului doar dacă există o hotărâre adoptată de Consiliul Local din localitatea de domiciliu.

Anunțul privind sprijinul de 15 euro pe familia de albine nu este o premieră. Anul trecut, Alianța pentru Unirea Românilor a depus un proiect de lege pentru acordarea unui sprijin anual de 15 euro pe familia de albine.

În acest an, Uniunea Democrată Maghiară din România a inițiat un demers similar, dar pentru o plată de 12 euro pe familia de albine. Ionel Ciunt figurează printre susținătorii acestui nou proiect de lege, depus la Senat pe 25 februarie.

Cele două inițiative aflate în procedură legislativă urmează să parcurgă etapele de avizare și dezbatere parlamentară.