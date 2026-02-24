O reprezentantă a Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală – DG AGRI a anunțat, în cadrul Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European, organizată pe 23 februarie, că sectorul apicol este vizat de o măsură nouă de sprijin. Potrivit acesteia, în propunerea Comisiei pentru următorul Cadru financiar multianual este inclus un Sprijin Cuplat de Venit pentru miere, transmite agrointel.ro.

Oficialul a precizat că este vorba despre o propunere complet nouă, un tip de sprijin care nu a mai existat până acum pentru apicultori. Măsura ar urma să fie aplicată începând cu următorul exercițiu bugetar european, care va intra în vigoare din 2028.

În prezent, crescătorii de albine nu beneficiază de sprijin cuplat vegetal. Ei primesc fonduri prin Programul Național Apicol sau prin ajutoare de stat acordate punctual, în anii în care se constată pierderi de producție la miere. Introducerea sprijinului cuplat ar însemna includerea apicultorilor pe lista beneficiarilor de subvenții directe acordate în cadrul politicii agricole comune.

Anunțul a fost făcut în contextul discuțiilor privind viitorul buget al Uniunii Europene și reformarea instrumentelor de sprijin pentru sectoarele agricole considerate vulnerabile sau strategice.

„Unii întrebați de ajutor pentru coloniile de albine și am deosebita plăcere de a vă spune că în propunerea Comisiei pentru următorul Cadru financiar multianual (CFM) propunem un Sprijin Cuplat de Venit pentru miere. Este o propunere complet nouă, este un sprijin care nu a mai existat până acum. Îl propunem pentru următorul CFM”, a fost anunțul făcut la întâlnirea Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European.

În cadrul aceleiași intervenții, reprezentanta DG AGRI a vorbit și despre modificările privind etichetarea mierii. Aceasta a amintit că Directiva privind mierea a fost revizuită în 2024 de Parlamentul European și Consiliu, stabilindu-se termene clare pentru punerea în aplicare a noilor reguli.

Conform explicațiilor oferite, din luna iunie 2026, etichetele produselor care conțin amestecuri de miere vor trebui să indice în mod clar originea fiecărui tip de miere din compoziție și procentajul aferent. Până în prezent, aceste informații nu erau detaliate în acest mod.

Oficialul a arătat că jaloanele stabilite prevăd adoptarea actului de punere în aplicare până în 2028 și a actului delegat până în 2029, însă cerințele privind etichetarea vor deveni aplicabile practic începând din vara anului 2026.

Astfel, consumatorii vor putea vedea exact din ce țări provine mierea dintr-un amestec și în ce proporție este inclusă fiecare componentă. Noua regulă urmărește creșterea transparenței pe piață și o informare mai clară a cumpărătorilor.

Pentru apicultori, atât posibilul sprijin cuplat din 2028, cât și noile norme de etichetare reprezintă schimbări importante în modul de susținere și reglementare a sectorului la nivel european.