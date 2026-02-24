Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a ridicat mai multe întrebări legate de impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii. El s-a întrebat cum vor fi afectate locurile de muncă, câte joburi vor dispărea și în ce domenii ar putea apărea altele noi. De asemenea, a adus în discuție situația angajaților care ar putea fi înlocuiți de automatizare și modul în care statul ar putea sprijini adaptarea acestora.

Fostul ministru al Muncii a precizat că, în calitate de social-democrat și fost titular al portofoliului, consideră că viitorul în care inteligența artificială va domina piața muncii nu este foarte îndepărtat.

El a arătat că a abordat acest subiect la Bruxelles, în cadrul Conferinței interparlamentare privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța în Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, schimbarea este inevitabilă și multe dintre joburile actuale nu vor mai exista.

Marius Budăi a transmis că este inutilă încercarea de a conserva aceste locuri de muncă și că accentul trebuie pus pe pregătirea oamenilor. În opinia sa, este responsabilitatea autorităților să pregătească salariații astfel încât inteligența artificială să devină o forță care le extinde capacitatea, nu doar una care îi înlocuiește.

„Cum va fi afectată piața muncii de inteligența artificială? Câte joburi vor dispărea și în ce domenii vor apărea altele noi? Ce se va întâmpla cu angajații care vor fi înlocuiți de roboți? Cum putem sprijini salariații să se adapteze la viitoarea piață a muncii care va fi complet diferită față de cea din prezent? Ca social-democrat și ca fost ministru al Muncii, îmi pun aceste întrebări, pentru că viitorul în care inteligența artificială va domina piața muncii, din lume și din România, nu este, cred, foarte departe. Pe acest subiect am avut o intervenție la Bruxelles, la Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța în Uniunea Europeană. Concluzia este cât se poate de clară: schimbarea va avea loc inevitabil. Multe dintre joburile de azi nu vor mai exista. Este inutil să încercăm să le mai conservăm. Așadar, accentul trebuie pus pe oameni, pe salariați, pe adaptarea lor la ceea ce urmează. Este de datoria noastră să-i pregătim pe oameni astfel încât inteligența artificială să nu devină doar o forță care îi înlocuiește la locul de muncă ci una care le extinde capacitatea”, a transmis Marius Budai într-o postare pe Facebook.

În ceea ce privește măsurile concrete, Marius Budăi a arătat că Guvernul ar trebui să înceapă cât mai curând o analiză pentru identificarea sectoarelor care vor fi cel mai afectate.

El a susținut că toate programele de formare profesională ar trebui să includă o componentă de utilizare a inteligenței artificiale la locul de muncă, nu doar în domeniul IT, ci în toate sectoarele vulnerabile.

Totodată, fostul ministru a considerat că statul ar trebui să stimuleze companiile să asigure reorientarea propriilor angajați în perspectiva implementării noilor tehnologii. De asemenea, sistemul de învățământ ar trebui să introducă formarea de competențe care să permită tinerilor accesul pe o piață a muncii în care inteligența artificială va deveni indispensabilă.