Reforma din administrație intră în linie dreaptă, însă adoptarea ordonanței de urgență este condiționată de obținerea avizului Consiliului Economic și Social, care urmează să fie emis chiar înaintea ședinței de Guvern.

După opt luni de negocieri între partidele din Coaliție și ministerele implicate, actul normativ nu are încă toate avizele necesare. Executivul așteaptă documentul de la Consiliul Economic și Social pe ultima sută de metri, în condițiile în care fără acest aviz ședința de adoptare nu poate avea loc în mod legal.

Ordonanța de urgență prevede reducerea bugetelor de salarii din administrație cu 10%. Deși anumite domenii sunt exceptate formal de la această diminuare directă, ele nu vor fi complet ferite de ajustări bugetare. Printre sectoarele menționate ca fiind exceptate de la tăierea bugetelor de salarii se numără învățământul de stat preuniversitar, cultura, spitalele publice, serviciile publice de ambulanță, sistemul de apărare, ordinea publică și securitatea națională.

Chiar și în cazul acestor domenii, fondurile alocate vor fi reduse prin alte mecanisme bugetare, astfel încât impactul general al reformei să fie resimțit la nivelul întregii administrații publice. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de restructurare, asumat de Guvern ca parte a eforturilor de echilibrare a cheltuielilor publice.

O componentă centrală a reformei din administrație o reprezintă concedierile masive anunțate la nivelul autorităților locale și al cabinetelor demnitarilor.

Potrivit prevederilor incluse în ordonanța de urgență, 13.000 de funcționari din primării vor fi disponibilizați. În plus, peste 6.000 de consilieri din cabinetele demnitarilor urmează să își piardă locurile de muncă. Măsura este justificată de Guvern prin necesitatea reducerii aparatului bugetar și a cheltuielilor aferente acestuia.

Actul normativ introduce și modificări în ceea ce privește sancțiunile financiare. Amenzile neplătite vor fi majorate cu până la 60%, iar statul va avea posibilitatea de a reține taxele neachitate direct din datoriile sociale ale persoanelor vizate. În același timp, impozitul pentru proprietarii care au construit locuințe fără autorizație va fi dublat pe o perioadă de cinci ani, ca măsură de descurajare a construcțiilor ilegale.

Ordonanța stabilește și un termen clar pentru modificări în sistemele de apărare și ordine publică. În termen de 30 de zile de la adoptare, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne trebuie să elaboreze un proiect de lege care să accelereze creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru militari, polițiști și angajații din serviciile de informații.

Liderii Coaliției au ajuns luni la un acord asupra celor două ordonanțe de urgență aflate pe agenda Guvernului: una privind măsurile de relansare economică și cealaltă referitoare la reformele din administrația locală și centrală. Decizia finală urmează să fie luată în ședința extraordinară, în funcție de emiterea avizului necesar.