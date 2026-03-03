Lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole din fostele cooperative. Un proiect legislativ depus recent la Senatul României propune modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 pentru a permite reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, atât din intravilan, cât și din extravilan, care nu sunt aferente gospodăriilor, dar fac parte din fostele cooperative agricole. Inițiativa este susținută de parlamentari ai AUR, PSD, POT și SOS.

Conform expunerii de motive, legislația actuală prevede, prin articolul 27 alineatul (2³), că titlurile de proprietate pot fi emise doar pentru terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, incluzând curtea și grădina din jur. Această formulare restricționează dreptul de proprietate doar la terenurile aflate în continuitatea imediată a construcțiilor, lăsând în afara reglementării suprafețe agricole semnificative.

Inițiatorii susțin că această limitare creează o situație de discriminare între deținătorii de terenuri: persoanele care au lucrat terenurile zeci de ani, au plătit taxe și figurează în registrele agricole și fiscale nu pot obține titluri de proprietate dacă terenurile nu sunt aferente gospodăriei.

Situația este deosebit de problematică pentru terenurile din extravilan, care au făcut parte din fostele cooperative agricole de producție. Deținătorii de facto au exploatat aceste suprafețe, au plătit impozite și sunt înregistrati în evidențele oficiale, însă nu pot obține titlul de proprietate din lipsa unei reglementări explicite.

Conform expunerii de motive, procesul de cadastru sistematic a evidențiat existența unor suprafețe neatribuite, care nu fac obiectul unor cereri de restituire și nu au fost revendicate de alte persoane, rămânând astfel la dispoziția comisiilor locale de fond funciar.

Proiectul prevede introducerea unui nou alineat (24) la articolul 27 din Legea fondului funciar, permițând comisiilor locale să emită titluri de proprietate și pentru terenurile agricole situate în intravilan și extravilanul localităților, din fostele zone cooperativizate. Condițiile sunt ca terenul:

să nu fie revendicat de alte persoane;

să figureze în registrele agricole și fiscale;

să fie în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

să nu fie obiectul unui litigiu.

Inițiatorii consideră că această modificare elimină un vid legislativ și aduce echitate pentru cetățenii care dețin și exploatează terenuri agricole de zeci de ani, dar care până acum nu au putut finaliza procesul de dobândire a proprietății.