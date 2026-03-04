Premierul Ilie Bolojan a reacționat dur la comunicatul transmis de PSD după ședința coaliției de guvernare, susținând că poziția oficială a social-democraților nu reflectă realitatea discuțiilor purtate între partenerii de guvernare.

Șeful Executivului a explicat la B1 TV că dialogul din interiorul coaliției s-a desfășurat normal, însă mesajele publice care au urmat au fost diferite de ceea ce s-a stabilit în cadrul întâlnirii. În opinia sa, această discrepanță poate afecta încrederea dintre partenerii politici.

„Comunicatul PSD e în contradicție cu realitatea și cu ce s-a întâmplat azi la ședința coaliției. E de neînțeles de ce, atunci când discutăm lucruri serioase, în ședințe lucrurile se derulează normal, după care comunicatele sunt departe de realitate. Cred că asta nu ajută nici PSD, nici coaliția”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a atras atenția că astfel de situații pot genera blocaje în activitatea coaliției de guvernare, în condițiile în care deciziile majore trebuie luate în mod coordonat între partenerii politici. În contextul actual, executivul are nevoie de stabilitate pentru a gestiona priorități economice importante.

În același timp, Bolojan a subliniat că responsabilitatea guvernării presupune asumarea deciziilor adoptate în comun și evitarea poziționărilor publice contradictorii.

„Încearcarea de a te poziționa într-o manieră în care, deși ești în coaliție și participi la decizii, ai toate datele care fundamentează baza adoptării acestor decizii (…) Cel mai important lucru e un buget corect construit care să permită autorităților să lucreze și absorbția fondurilor europene”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în același context, că bugetul de stat pentru acest an este finalizat, însă construcția bugetară vine cu provocări semnificative pentru economia României.

Șeful Guvernului a explicat că adoptarea bugetului a fost întârziată din cauza negocierilor din coaliția de guvernare și a discuțiilor privind pachetul de reforme. Aceste negocieri au prelungit procesul de elaborare a documentului financiar.

„Anul acesta, bugetul care a fost mult întârziat datorită discuțiilor din coaliție fără finalitate, datorită lungirii proiectelor celorlalte reforme, suntem în situația în care este un buget care este finalizat în momentul de față, dar este finalizat cu niște provocări foarte importante”, a declarat Ilie Bolojan.

Una dintre principalele dificultăți menționate de premier este reducerea deficitului bugetar, după ce anul trecut România a încheiat anul cu un nivel ridicat al deficitului.

„Pe de o parte, noi trebuie să ne coborâm deficitul. Anul trecut am închis pe cash deficitul cu 7,7% din PIB, oricum unul mare, dar mult mai mic decât anul trecut, iar anul acesta trebuie să ne ducem undeva la 6,2%”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că acest obiectiv nu este doar o obligație față de instituțiile europene, ci și o măsură necesară pentru stabilitatea financiară a țării și pentru reducerea costurilor de împrumut ale statului.

„Este un angajament pe care România și l-a luat și este singura soluție, nu pentru că ne obligă alții, ci pentru a ne reduce atât costul dobânzilor în procente, dar și anvelopa totală a costurilor dobânzilor pentru a elibera alte spații financiare în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan.

Un alt punct critic semnalat de premierul Ilie Bolojan este legat de absorbția fondurilor europene, în special a celor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Șeful Executivului a precizat că România trebuie să finalizeze absorbția unei sume importante în acest an, ceea ce presupune accelerarea proiectelor și a investițiilor publice.

„A doua constrângere este că anul acesta trebuie să finalizăm de absorbit fondurile europene din PNRR. Aceste fonduri se ridică la 3,7% din PIB, deci peste 10 miliarde de euro”, a afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, nivelul total al investițiilor publice planificate pentru acest an va depăși 7% din PIB, ceea ce reprezintă un volum semnificativ de finanțare pentru proiecte de dezvoltare.

În acest context, Guvernul trebuie să gestioneze simultan două obiective dificile: reducerea deficitului bugetar și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor.