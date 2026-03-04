PSD afirmă că discuțiile privind bugetul de stat pentru anul următor nu pot fi considerate încheiate, în condițiile în care o parte importantă dintre măsurile propuse de social-democrați nu se regăsesc în proiectul prezentat de premierul Ilie Bolojan. Potrivit unor surse politice, forma actuală a bugetului ar include doar aproximativ jumătate dintre măsurile incluse în pachetul de solidaritate propus de partid.

În cadrul ședinței coaliției de guvernare a avut loc și un schimb de replici între liderul PSD Sorin Grindeanu și premierul Ilie Bolojan, după ce reprezentanții PNL au anunțat că discuțiile privind bugetul s-au încheiat și că proiectul va fi transmis Parlamentului în perioada următoare.

În acest context, liderul social-democrat a respins afirmațiile potrivit cărora negocierile ar fi fost finalizate și a criticat forma actuală a proiectului de buget.

„Asta consideraţi dvs că aţi închis. Pachetul de solidaritate nu este agreat şi este inacceptabil, în această formă. Aţi dat bani pentru bogaţi, dar pentru persoanele vulnerabile nu mai sunt bani”, a declarat Sorin Grindeanu.

Social-democrații susțin că reducerea finanțării pentru programele sociale și limitarea investițiilor locale reprezintă probleme majore care trebuie rediscutate înainte ca proiectul de buget să ajungă în Parlament.

Potrivit informațiilor discutate în cadrul negocierilor politice, premierul Ilie Bolojan ar fi propus un buget care prevede reducerea la jumătate a investițiilor locale comparativ cu nivelul stabilit pentru anul 2025.

De asemenea, șeful Executivului ar fi acceptat doar o parte dintre măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate, în special în ceea ce privește capitolul de finanțare. Social-democrații susțin că acest lucru ar afecta sprijinul acordat categoriilor vulnerabile.

PSD a propus ca bugetul pentru anul 2026 să prioritizeze finanțarea proiectelor comunităților locale, să asigure integral fondurile necesare pentru pachetul de solidaritate și să introducă o distribuție echitabilă a taxelor locale majorate.

Potrivit social-democraților, o astfel de distribuție ar permite autorităților locale să dispună de resurse financiare suficiente, astfel încât administrațiile locale să nu mai ajungă în situația de a rămâne fără bani, așa cum s-a întâmplat în anul precedent.

Reprezentanții partidului consideră că ignorarea acestor propuneri de către premier reprezintă o problemă serioasă în cadrul negocierilor politice din coaliție.

Într-o poziție publică transmisă ulterior, PSD susține că proiectul de buget propus de premierul Ilie Bolojan a generat un nou blocaj în coaliția de guvernare.

Potrivit formațiunii politice, premierul ar fi inclus în proiectul de buget o serie de prevederi care contravin solicitărilor exprimate anterior de partidele care susțin actualul executiv în Parlament.

Reprezentanții PSD consideră că această abordare rigidă a negocierilor riscă să afecteze stabilitatea guvernării și să întârzie adoptarea bugetului pentru anul viitor.

În mesajul transmis public, social-democrații au enumerat mai multe elemente pe care le consideră controversate în proiectul de buget propus de premier. Printre acestea se numără subfinanțarea programului de solidaritate destinat sprijinirii categoriilor vulnerabile afectate de inflație și de măsurile de austeritate.

De asemenea, PSD critică reducerea semnificativă a investițiilor destinate dezvoltării comunităților locale, dar și transferul către bugetul central a unei părți importante din sumele care ar reveni autorităților locale.

Social-democrații susțin că, după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea partidului se va reuni pentru a decide ce acțiuni politice vor fi adoptate în continuare.

În paralel cu disputele politice, reprezentanți ai PNL au precizat că proiectul de buget pentru anul următor ar urma să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice.

Conform acestor surse, documentul trebuie să treacă mai întâi prin ședința de Guvern și prin avizul Consiliului Economic și Social înainte de a fi trimis legislativului pentru dezbatere și aprobare.

În discuțiile din coaliție s-a convenit, de asemenea, ca pachetul social să beneficieze de o alocare bugetară similară cu cea din anul precedent.

Eventualele resurse suplimentare necesare pentru extinderea unor programe sociale ar urma să fie identificate în principal din fonduri europene.

În același timp, Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” ar urma să primească sume suplimentare față de cele propuse inițial, potrivit informațiilor discutate în cadrul negocierilor politice.